Рецепты для мультиварки - бесплатное приложение, предлагающее сборник рецептов различных блюд приготовленных в мультиварке, благодаря которому можно с легкостью составить вкусное и полезное меню на целый день. Здесь присутствуют рецепты кексов, варенья, плова, омлета, супа, домашнего йогурта и других блюд.

Все рецепты включают список ингредиентов, детальное пошаговое описание с иллюстрациями и видео, что делает процесс приготовления абсолютно безпроблемным даже для пользователей без каких -либо кулинарных навыков. Присутствует возможность добавить в избранное понравившийся рецепт.

Особенности приложения: