Рецепты для мультиварки для Android
5.00 из 5, всего оценок - 1
Рецепты для мультиварки - бесплатное приложение, предлагающее сборник рецептов различных блюд приготовленных в мультиварке, благодаря которому можно с легкостью составить вкусное и полезное меню на целый день. Здесь присутствуют рецепты кексов, варенья, плова, омлета, супа, домашнего йогурта и других блюд.
Все рецепты включают список ингредиентов, детальное пошаговое описание с иллюстрациями и видео, что делает процесс приготовления абсолютно безпроблемным даже для пользователей без каких -либо кулинарных навыков. Присутствует возможность добавить в избранное понравившийся рецепт.
Особенности приложения:
- Простой и удобный пользовательский интерфейс.
- Не требует подключения к сети Интернет.
- Детальное пошаговое описание рецепта с фото и видео пояснениями.
- Возможность добавить в избранное понравившийся рецепт.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.22 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Free mobile apps
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|37 / 98 | Статистика
|Размер:
|18,93 Мб
Сборник бесплатных рецептов для мультиварки, с помощью которого можно приготовить блюдо на любой вкус. Все рецепты включают список ингредиентов, детальное пошаговое описание с иллюстрациями и видео подсказками. Не требует подключения к сети Интернет
Бесплатное Android-приложение, представляющее собой сборник рецептов шашлыка на любой вкус и на все случаи жизни. Все рецепты включают список ингредиентов, детальное пошаговое описание с иллюстрациями и видео подсказками. Не требует интернет-подключения
Бесплатное Android-приложение, представляющее собой сборник рецептов супов на любой вкус и на все случаи жизни. Все рецепты включают список ингредиентов, детальное пошаговое описание с иллюстрациями и видео подсказками. Не требует интернет-подключения
Бесплатное приложение для мобильных Android-устройств, которое представляет собой список аппетитных рецептов приготовления вкуснейших котлет на любой вкус. Все рецепты сопровождаются подробными пошаговыми инструкциями, списком ингредиентов и фото
Рецепты - Итальянская кухня 2.0
Рецепты - Итальянская кухня - сборник рецептов одной из самых модных в последнее время кухонь
Энциклопедия грибов - полезный справочник для всех любителей грибов во всех их проявлениях и видах
Отзывы о программе Рецепты для мультиварки
Михаил про Рецепты для мультиварки 1.22 [17-11-2020]
Начало неплохое, но отсутствует описание на каких режимах и программах мультиварки следует готовить предложенное блюдо. Гадать не интересно.
| | Ответить