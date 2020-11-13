Рецепты для мультиварки для Android

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Рецепты для мультиварки 1.22Описание
Отзывы о Рецепты для мультиварки 1.22Отзывы
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Рецепты для мультиварки - бесплатное приложение, предлагающее сборник рецептов различных блюд приготовленных в мультиварке, благодаря которому можно с легкостью составить вкусное и полезное меню на целый день. Здесь присутствуют рецепты кексов, варенья, плова, омлета, супа, домашнего йогурта и других блюд.

Все рецепты включают список ингредиентов, детальное пошаговое описание с иллюстрациями и видео, что делает процесс приготовления абсолютно безпроблемным даже для пользователей без каких -либо кулинарных навыков. Присутствует возможность добавить в избранное понравившийся рецепт.

Особенности приложения:

  • Простой и удобный пользовательский интерфейс.
  • Не требует подключения к сети Интернет.
  • Детальное пошаговое описание рецепта с фото и видео пояснениями.
  • Возможность добавить в избранное понравившийся рецепт.
Рецепты для мультиварки скриншот № 1
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Рецепты для мультиварки скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.22 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Кулинария, напитки
Загрузок (сегодня/всего):37 / 98 | Статистика
Размер:18,93 Мб
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Отзывы о программе Рецепты для мультиварки

Михаил про Рецепты для мультиварки 1.22 [17-11-2020]

Начало неплохое, но отсутствует описание на каких режимах и программах мультиварки следует готовить предложенное блюдо. Гадать не интересно.
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