АТБ-маркет – одна из самых популярных продуктовых сетей выпустила собственное приложение, что бы клиенты были довольны обслуживанием не только в магазинах, но и дома.

Покупатели теперь могут планировать свои покупки, не видя прилавки супермаркета, и находясь дома. Наличие цен позволяет следить за общей суммой покупки и не даст превысить бюджет.

В разделах «Экономия» и «7 дней» вы получите возможность ознакомиться с текущими акциями и скидками. В «Новостях» найдете последнюю информацию об открытиях новых магазинах, акциях, товарах собственного производства и т.д. Приложение также содержит рецепты с указанием калорийности продуктов и карты для поиска ближайшего маркета.