АТБ-маркет для Android

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Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:другое - Кулинария, напитки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 295 | Статистика
Размер:7.39 Мб
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АТБ-маркет – одна из самых популярных продуктовых сетей выпустила собственное приложение, что бы клиенты были довольны обслуживанием не только в магазинах, но и дома.

Покупатели теперь могут планировать свои покупки, не видя прилавки супермаркета, и находясь дома. Наличие цен позволяет следить за общей суммой покупки и не даст превысить бюджет.

В разделах «Экономия» и «7 дней» вы получите возможность ознакомиться с текущими акциями и скидками. В «Новостях» найдете последнюю информацию об открытиях новых магазинах, акциях, товарах собственного производства и т.д. Приложение также содержит рецепты с указанием калорийности продуктов и карты для поиска ближайшего маркета. 

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