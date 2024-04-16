АТБ-маркет для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ATB-Market
|Категории:
|другое - Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 295 | Статистика
|Размер:
|7.39 Мб
|СКАЧАТЬ
АТБ-маркет – одна из самых популярных продуктовых сетей выпустила собственное приложение, что бы клиенты были довольны обслуживанием не только в магазинах, но и дома.
Покупатели теперь могут планировать свои покупки, не видя прилавки супермаркета, и находясь дома. Наличие цен позволяет следить за общей суммой покупки и не даст превысить бюджет.
В разделах «Экономия» и «7 дней» вы получите возможность ознакомиться с текущими акциями и скидками. В «Новостях» найдете последнюю информацию об открытиях новых магазинах, акциях, товарах собственного производства и т.д. Приложение также содержит рецепты с указанием калорийности продуктов и карты для поиска ближайшего маркета.
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