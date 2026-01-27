HomeID для Android

HomeID — приложение для управления бытовой техникой на кухне. Помогает организовать процесс приготовления еды и напитков, упростить повседневные задачи и получить больше пользы от устройств Philips. Содержит рецепты, рекомендации специалистов, инструкции по работе с приборами и элементы пользовательского сообщества в одном интерфейсе. 

Каждый рецепт сопровождается подробными пошаговыми инструкциями, информацией о пищевой ценности и рекомендациями по настройкам приборов, что позволяет планировать рацион, учитывать индивидуальные предпочтения и контролировать состав блюд. Приложение поддерживает работу с различными устройствами Philips: мультипечи, кофемашины, блендеры, соковыжималки, паста-мейкеры и комбинированные кухонные решения. Встроенное сообщество позволяет обмениваться опытом, находить новые идеи и адаптировать рецепты под доступные ингредиенты.

Список основных возможностей HomeID:

  • Содержит обширную базу рецептов для различных типов блюд и напитков.
  • Пошаговые инструкции по приготовлению с учетом особенностей техники.
  • Отображает информацию о пищевой ценности и составе блюд.
  • Работает с мультипечами, кофемашинами, блендерами, соковыжималками и другими устройствами Philips.
  • Видеоинструкции и советы по эксплуатации приборов.
  • Подбор рецептов с учетом диетических предпочтений и образа питания.
  • Доступ к пользовательскому сообществу для обмена опытом и идеями.
