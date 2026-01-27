HomeID — приложение для управления бытовой техникой на кухне. Помогает организовать процесс приготовления еды и напитков, упростить повседневные задачи и получить больше пользы от устройств Philips. Содержит рецепты, рекомендации специалистов, инструкции по работе с приборами и элементы пользовательского сообщества в одном интерфейсе.

Каждый рецепт сопровождается подробными пошаговыми инструкциями, информацией о пищевой ценности и рекомендациями по настройкам приборов, что позволяет планировать рацион, учитывать индивидуальные предпочтения и контролировать состав блюд. Приложение поддерживает работу с различными устройствами Philips: мультипечи, кофемашины, блендеры, соковыжималки, паста-мейкеры и комбинированные кухонные решения. Встроенное сообщество позволяет обмениваться опытом, находить новые идеи и адаптировать рецепты под доступные ингредиенты.

Список основных возможностей HomeID: