HomeID для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.16.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Versuni Netherlands B.V.
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|114.77 Мб
|СКАЧАТЬ
HomeID — приложение для управления бытовой техникой на кухне. Помогает организовать процесс приготовления еды и напитков, упростить повседневные задачи и получить больше пользы от устройств Philips. Содержит рецепты, рекомендации специалистов, инструкции по работе с приборами и элементы пользовательского сообщества в одном интерфейсе.
Каждый рецепт сопровождается подробными пошаговыми инструкциями, информацией о пищевой ценности и рекомендациями по настройкам приборов, что позволяет планировать рацион, учитывать индивидуальные предпочтения и контролировать состав блюд. Приложение поддерживает работу с различными устройствами Philips: мультипечи, кофемашины, блендеры, соковыжималки, паста-мейкеры и комбинированные кухонные решения. Встроенное сообщество позволяет обмениваться опытом, находить новые идеи и адаптировать рецепты под доступные ингредиенты.
Список основных возможностей HomeID:
- Содержит обширную базу рецептов для различных типов блюд и напитков.
- Пошаговые инструкции по приготовлению с учетом особенностей техники.
- Отображает информацию о пищевой ценности и составе блюд.
- Работает с мультипечами, кофемашинами, блендерами, соковыжималками и другими устройствами Philips.
- Видеоинструкции и советы по эксплуатации приборов.
- Подбор рецептов с учетом диетических предпочтений и образа питания.
- Доступ к пользовательскому сообществу для обмена опытом и идеями.
Официальное мобильное Android-приложение от McDonald's, благодаря которому пользователи смогут...
Приложение для ведения домашнего бара и подбора коктейлей на основе имеющихся...
Сборник бесплатных вегетарианских рецептов, с помощью которого можно приготовить блюдо...
Удобное приложение, предлагающее вкусные и простые рецепты на все случаи жизни. Можно...
Бесплатное и удобное в использовании кулинарное приложение, которое представляет собой...
Кулинарное приложение содержит большое количество пошаговых рецептов с фотографиями....
Отзывы о программе HomeID
Admin
Отзывов о программе HomeID 8.16.0 пока нет, можете добавить...