Eda.ua - Доставка еды для Android

Eda.ua - Доставка еды 1.15.4 для Android

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Описание Eda.ua - Доставка еды 1.15.4 для AndroidОписание   Скачать Eda.ua - Доставка еды 1.15.4 для AndroidСКАЧАТЬ (20,37 Мб) Скриншоты Eda.ua - Доставка еды 1.15.4 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Eda.ua - Доставка еды 1.15.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Eda.ua - Доставка еды 1.15.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Eda.ua - Доставка еды - быстрый и эффективный способ заказать еду на дом. Сервис, который объединяет украинские службы доставки еды из ресторанов, кафе, онлайн-супермаркетов и магазинов в единую систему.

Приложение дает возможность потребителям заказать еду в режиме реального времени из местных заведений через один интернет-портал.

От пиццы, суши, бургеров, пирогов до мексиканской и индийской кухни - вы можете легко заказать еду из целого ряда ресторанов с помощью нескольких кликов.

В свою очередь, сервис помогает небольшим заведениям появиться в интернете и наладить свою технологию обработки онлайн-заказов, а более крупным брендам установить дополнительные источники дохода.

Сервис объеденяет следующие города: Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепропетровск, Винница, Николаев, Запорожье, Кривой Рог.

 

Что нового в Eda.ua - Доставка еды 1.15.4 для Android?
  • актуализирован список ресторанов
  • оптимизирована стабильность приложения
  • подготовлен фундамент для новых функций
  • добавлен функционал промокодов
Eda.ua - Доставка еды
Eda.ua - Доставка еды
Eda.ua - Доставка еды
Eda.ua - Доставка еды
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 892
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКулинария, напитки
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Отзывы о программе Eda.ua - Доставка еды

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Отзывов о программе Eda.ua - Доставка еды 1.15.4 для Android пока нет, можете добавить...

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