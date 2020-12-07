SimilarImagesFinder для Windows

Скачать SimilarImagesFinder 1.0.0.1СКАЧАТЬ
SimilarImagesFinder 1.0.0.1Описание
Отзывы о SimilarImagesFinder 1.0.0.1Отзывы
share
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SimilarImagesFinder - простое в использовании приложение для поиска дубликатов изображений. Все дубликаты могут быть предварительно просмотрены в виде эскизов и отсортированы по Размеру, Имени, Дате создания и Дате изменения.

Выберите, хотите ли вы искать похожие или полностью идентичные изображения, выберите папки, в которых вы хотите осуществлять поиск, установите уровень настройки для похожих изображений, а затем запустите сканирование. Поддерживаются различные форматы изображений, включая BMP, GIF, PNG, TIFF, JPEG и многие другие.

Основные возможности SimilarImagesFinder:

  • Поиск похожих или полностью идентичных изображений.
  • Выбор папки для поиска.
  • Предварительный просмотр дубликатов в виде эскизов.
  • Сортировка по Размеру, Имени, Дате создания и Дате изменения.
  • Поддержка BMP, GIF, PNG, TIFF, JPEG и других форматов.
SimilarImagesFinder скриншот № 1
SimilarImagesFinder скриншот № 2
SimilarImagesFinder скриншот № 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Фото - Поиск файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:804 Кб
ТОП-сегодня раздела "Фото"
 

скачать PicasaPicasa 3.9.141 Build 259

Picasa - мощный органайзер ваших изображений и видео. С его помощью вы не потеряете ни одной фотографии. Все картинки будут рассортированы по альбомам, их можно просматривать, редактировать, печатать, создать из них коллаж, слайд-шоу или "фильм"

скачать ФотоГалереяФотоГалерея 1.31

Бесплатная программа для просмотра фото всех форматов (JPG, PNG, GIF, RAW, BMP, TIFF, PSD и т.п.), которая также предлагает пользователю базовый набор инструментов для редактирования фотографий, например кадрирование фото, повышение качества снимка и др.

скачать ACDSeeACDSee 2020 23.0.2.1377

ACDSee - отличное приложение предназначенное для просмотра изображений и упорядочивания своей галереи, которое умеет работать практически со всеми современными графическими форматами, в том числе и анимированными. Умеет работать со сканерами и камерами

скачать Ulead PhotoImpactUlead PhotoImpact 12.00

PhotoImpact - один из лучших редакторов графики для обработки фотографий, дизайна и веб-графики. Содержит множество фильтров, эффектов и заготовок, постоянно обновляемых через Интернет. Позволяет оптимизировать графику для размещения в Интернет

скачать Adobe Photoshop LightroomAdobe Photoshop Lightroom 5.7.1

Adobe Photoshop Lightroom - мощный и удобный инструмент для работы с цифровыми изображениями и фотографиями. С помощью программы Вы сможете выполнить всю последовательность действий по обработке снимков, начиная с их импорта из камеры и заканчивая печатью

скачать Poster Printer (ProPoster)Poster Printer (ProPoster) 3.02.19

Poster Printer (ProPoster) - программа для распечатки плакатов, фотообоев, рекламных щитов на стандартных листах формата А0, А1, А2, А3, А4. Удобная, интуитивно простая

скачать Adguard

Отзывы о программе SimilarImagesFinder

Admin

Отзывов о программе SimilarImagesFinder 1.0.0.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв