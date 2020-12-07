SimilarImagesFinder - простое в использовании приложение для поиска дубликатов изображений. Все дубликаты могут быть предварительно просмотрены в виде эскизов и отсортированы по Размеру, Имени, Дате создания и Дате изменения.

Выберите, хотите ли вы искать похожие или полностью идентичные изображения, выберите папки, в которых вы хотите осуществлять поиск, установите уровень настройки для похожих изображений, а затем запустите сканирование. Поддерживаются различные форматы изображений, включая BMP, GIF, PNG, TIFF, JPEG и многие другие.

Основные возможности SimilarImagesFinder: