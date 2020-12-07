SimilarImagesFinder для Windows
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SimilarImagesFinder - простое в использовании приложение для поиска дубликатов изображений. Все дубликаты могут быть предварительно просмотрены в виде эскизов и отсортированы по Размеру, Имени, Дате создания и Дате изменения.
Выберите, хотите ли вы искать похожие или полностью идентичные изображения, выберите папки, в которых вы хотите осуществлять поиск, установите уровень настройки для похожих изображений, а затем запустите сканирование. Поддерживаются различные форматы изображений, включая BMP, GIF, PNG, TIFF, JPEG и многие другие.
Основные возможности SimilarImagesFinder:
- Поиск похожих или полностью идентичных изображений.
- Выбор папки для поиска.
- Предварительный просмотр дубликатов в виде эскизов.
- Сортировка по Размеру, Имени, Дате создания и Дате изменения.
- Поддержка BMP, GIF, PNG, TIFF, JPEG и других форматов.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kurt Zimmermann
|Категории:
|Фото - Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|804 Кб
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