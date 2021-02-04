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БухСофт "Зарплата и Кадры" для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Демо версия
Ограничение:7 дней
Версия:2021 от 03.02.2021 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Зарплата и кадры
Загрузок (сегодня/всего):2 / 5 | Статистика
Размер:73,7 Мб
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БухСофт
БухСофт

БухСофт "Зарплата и Кадры" - программа, которая позволяет вести полный перечень всех кадровых и персональных данных, которые необходимы для ведения кадрового учета в соответствии с требовании действующего трудового законодательства, а также для расчета заработной платы и для сдачи отчета в налоговые органы и Пенсионный фонд РФ. По заведенным данным в программе автоматически заполняются и выводятся на печать все утвержденные формы документов по учету труда.

Приложение идеально подойдет для ИП, ООО, бюджетных учреждений, НКО, банков и страховых организаций. Включает кадровый учет, табель, расчет зарплаты, больничных, отпускных, автоматически формирует всю отчетность (ФСС, 2-НДФЛ, РСВ, персучет). Встроенная система проверки корректности данных поможет неопытным бухгалтерам избежать ошибок – практически невозможно допустить неточность в начислениях, налогах и при формировании платежных поручений.

Расчет отпускных и больничных может вестись в автоматическом режиме. Также предусмотрена выгрузка бухгалтерских проводок в систему 1С. Присутствует возможность всего в пару кликов рассчитать зарплату и сформировать отчетные документы, вне зависимости от того, в какой системе налогообложения работает ваша компания.

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