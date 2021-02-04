БухСофт "Зарплата и Кадры" для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Демо версия
|Ограничение:
|7 дней
|Версия:
|2021 от 03.02.2021 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ООО "БухСофт.ру"
|Категория:
|Зарплата и кадры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 5 | Статистика
|Размер:
|73,7 Мб
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БухСофт "Зарплата и Кадры" - программа, которая позволяет вести полный перечень всех кадровых и персональных данных, которые необходимы для ведения кадрового учета в соответствии с требовании действующего трудового законодательства, а также для расчета заработной платы и для сдачи отчета в налоговые органы и Пенсионный фонд РФ. По заведенным данным в программе автоматически заполняются и выводятся на печать все утвержденные формы документов по учету труда.
Приложение идеально подойдет для ИП, ООО, бюджетных учреждений, НКО, банков и страховых организаций. Включает кадровый учет, табель, расчет зарплаты, больничных, отпускных, автоматически формирует всю отчетность (ФСС, 2-НДФЛ, РСВ, персучет). Встроенная система проверки корректности данных поможет неопытным бухгалтерам избежать ошибок – практически невозможно допустить неточность в начислениях, налогах и при формировании платежных поручений.
Расчет отпускных и больничных может вестись в автоматическом режиме. Также предусмотрена выгрузка бухгалтерских проводок в систему 1С. Присутствует возможность всего в пару кликов рассчитать зарплату и сформировать отчетные документы, вне зависимости от того, в какой системе налогообложения работает ваша компания.
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