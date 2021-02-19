WiFi Monitor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alex Kozyukov
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|4,61 Мб
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WiFi Monitor - инструмент для мониторинга WiFi, которое позволяет собрать информацию о доступных беспроводных сетях и их параметрах. Присутствует возможность сравнить доступные беспроводные сети Wi-Fi по типу, производителю, уровню сигнала, протоколу безопасности. Имеется возможность группировки точек доступа с одинаковым именем (SSID). Кроме этого можно сравнивать уровни сигналов доступных точек доступа Wi-Fi, отслеживать динамику их изменения и многое другое.
Основные функции WiFi Monitor:
- Отображение информации о подключённой точке доступа Wi-Fi (SSID/BSSID, производитель роутера, скорость соединения, ping, мощность сигнала, частота и номер канала, параметры безопасности, IP-адрес и MAC-адрес устройства, маска подсети, шлюз по умолчанию и DNS).
- Отображение распределения доступных сетей по каналам частотного диапазона.
- График мощности сигнала, который позволяет сравнить уровни сигналов доступных точек доступа Wi-Fi и отследить динамику их изменения.
- Проверка реальной скорости передачи данных в подключённой сети Wi-Fi.
- Мониторинг устройств, подключённых к текущей сети, и просмотр их параметров.
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