WiFi Monitor - инструмент для мониторинга WiFi, которое позволяет собрать информацию о доступных беспроводных сетях и их параметрах. Присутствует возможность сравнить доступные беспроводные сети Wi-Fi по типу, производителю, уровню сигнала, протоколу безопасности. Имеется возможность группировки точек доступа с одинаковым именем (SSID). Кроме этого можно сравнивать уровни сигналов доступных точек доступа Wi-Fi, отслеживать динамику их изменения и многое другое.

Основные функции WiFi Monitor: