OSArmor для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.6.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Мониторинг, Анализ
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:49,98 Мб
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OSArmor - инструмент безопасности, который в фоновом режиме анализирует работу системы и блокирует потенциально вредоносные процессы. Приложение может служить в качестве дополнительного уровня защиты для предотвращения заражения вредоносными программами и троянами-вымогателями. Доступно более 250 политик для повышения безопасности системы. Присутствует возможность написать собственные правила блокировки.

Основные возможности OSArmor:

  • Анализ родительских и дочерних процессов и блокировка полезной нагрузки эксплойтов.
  • Постоянный мониторинг за Adobe PDF Reader, MS Office, OpenOffice, браузерами и другими приложениями.
  • Блокировка строковых параметров командной строки, использующихся вредоносами для загрузки удаленных файлов.
  • Блокировка wscript.exe, mshta.exe и др. процессов, если они подают признаки вредоносного поведения.
  • Блокировка выполнения процесса Schtasks.exe, который часто используется зловредами.
  • Блокировка выполнения закодированных или некорректных команд через PowerShell.
  • Предотвращения вызовов Application.Excel RegisterXLL() с помощью командной строки.
  • Предотвращение запуска вредоносных процессов в WINWORD.EXE или EXCEL.EXE.
  • Блокировка выполнения процессов, прописанных в файлах autorun.inf на USB-накопителях.
  • Блокировка попыток удаления теневых копий файлов системными процессами (vssadmin.exe и др.).
  • Блокировка выполнения процессов с устаревшими расширениями файлов .COM или .PIF.
  • Предотвращение изменения критических важных системных зон процессом Bcedit.exe.
  • Предотвращение загрузки файлов процессом Bitsadmin.exe.
  • Блокировка подозрительного поведения, связанного с системными процессами Svchost.exe и Explorer.exe.
  • Предотвращения загрузки и выполнения удаленных скриптов процессами Regsvr32.exe или Mshta.exe.
  • И многое другое...
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