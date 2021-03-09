OSArmor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NoVirusThanks
|Категория:
|Мониторинг, Анализ
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|49,98 Мб
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OSArmor - инструмент безопасности, который в фоновом режиме анализирует работу системы и блокирует потенциально вредоносные процессы. Приложение может служить в качестве дополнительного уровня защиты для предотвращения заражения вредоносными программами и троянами-вымогателями. Доступно более 250 политик для повышения безопасности системы. Присутствует возможность написать собственные правила блокировки.
Основные возможности OSArmor:
- Анализ родительских и дочерних процессов и блокировка полезной нагрузки эксплойтов.
- Постоянный мониторинг за Adobe PDF Reader, MS Office, OpenOffice, браузерами и другими приложениями.
- Блокировка строковых параметров командной строки, использующихся вредоносами для загрузки удаленных файлов.
- Блокировка wscript.exe, mshta.exe и др. процессов, если они подают признаки вредоносного поведения.
- Блокировка выполнения процесса Schtasks.exe, который часто используется зловредами.
- Блокировка выполнения закодированных или некорректных команд через PowerShell.
- Предотвращения вызовов Application.Excel RegisterXLL() с помощью командной строки.
- Предотвращение запуска вредоносных процессов в WINWORD.EXE или EXCEL.EXE.
- Блокировка выполнения процессов, прописанных в файлах autorun.inf на USB-накопителях.
- Блокировка попыток удаления теневых копий файлов системными процессами (vssadmin.exe и др.).
- Блокировка выполнения процессов с устаревшими расширениями файлов .COM или .PIF.
- Предотвращение изменения критических важных системных зон процессом Bcedit.exe.
- Предотвращение загрузки файлов процессом Bitsadmin.exe.
- Блокировка подозрительного поведения, связанного с системными процессами Svchost.exe и Explorer.exe.
- Предотвращения загрузки и выполнения удаленных скриптов процессами Regsvr32.exe или Mshta.exe.
- И многое другое...
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