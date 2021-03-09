OSArmor - инструмент безопасности, который в фоновом режиме анализирует работу системы и блокирует потенциально вредоносные процессы. Приложение может служить в качестве дополнительного уровня защиты для предотвращения заражения вредоносными программами и троянами-вымогателями. Доступно более 250 политик для повышения безопасности системы. Присутствует возможность написать собственные правила блокировки.

Основные возможности OSArmor: