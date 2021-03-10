Bitwarden Password Manager для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.24.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|8bit Solutions LLC
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|694 Кб
|СКАЧАТЬ
Bitwarden Password Manager - удобный менеджер паролей, благодаря которому вы сможете легко создавать и хранить безопасные пароли любой сложности, которые вам не придётся запоминать. Присутствует функция облачной синхронизации, имеется встроенный генератор паролей, двухэтапная аутентификация (2FA) и пр.
Кроме этого можно использовать расширения всех наиболее популярных браузеров для удобного использования базы паролей. Также можно получить доступ к вашему хранилищу паролей с любого устройства с помощью онлайн-версии хранилища. Все данные надёжно зашифрованы с помощью сквозного шифрования AES-256 и алгоритма PBKDF2 SHA-256.
Возможности Bitwarden Password Manager:
- Кроссплатформенный менеджер паролей.
- Сквозное шифрование данных.
- Облачная синхронизация устройств.
- Неограниченное количество записей.
- Хранение логинов, заметок, кредитных карт и идентификационных данных.
- Двухэтапная аутентификация (2FA).
- Встроенный генератор паролей.
Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто...
WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в...
Advanced Archive Password Recovery 4.54.110
Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR...
Advanced Office Password Recovery 6.37.2135
Advanced Office Password Recovery - позволяет восстанавливать пароли либо обходить парольную защиту...
Небольшая портативная утилита, которая представляет собой простой в использовании...
WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи...
Отзывы о программе Bitwarden Password Manager
Admin
Отзывов о программе Bitwarden Password Manager 1.24.6 пока нет, можете добавить...