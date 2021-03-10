Bitwarden Password Manager - удобный менеджер паролей, благодаря которому вы сможете легко создавать и хранить безопасные пароли любой сложности, которые вам не придётся запоминать. Присутствует функция облачной синхронизации, имеется встроенный генератор паролей, двухэтапная аутентификация (2FA) и пр.

Кроме этого можно использовать расширения всех наиболее популярных браузеров для удобного использования базы паролей. Также можно получить доступ к вашему хранилищу паролей с любого устройства с помощью онлайн-версии хранилища. Все данные надёжно зашифрованы с помощью сквозного шифрования AES-256 и алгоритма PBKDF2 SHA-256.

Возможности Bitwarden Password Manager: