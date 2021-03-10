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Bitwarden Password Manager для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.24.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Пароли
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:694 Кб
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Bitwarden Password Manager - удобный менеджер паролей, благодаря которому вы сможете легко создавать и хранить безопасные пароли любой сложности, которые вам не придётся запоминать. Присутствует функция облачной синхронизации, имеется встроенный генератор паролей, двухэтапная аутентификация (2FA) и пр.

Кроме этого можно использовать расширения всех наиболее популярных браузеров для удобного использования базы паролей. Также можно получить доступ к вашему хранилищу паролей с любого устройства с помощью онлайн-версии хранилища. Все данные надёжно зашифрованы с помощью сквозного шифрования AES-256 и алгоритма PBKDF2 SHA-256.

Возможности Bitwarden Password Manager:

  • Кроссплатформенный менеджер паролей.
  • Сквозное шифрование данных.
  • Облачная синхронизация устройств.
  • Неограниченное количество записей.
  • Хранение логинов, заметок, кредитных карт и идентификационных данных.
  • Двухэтапная аутентификация (2FA).
  • Встроенный генератор паролей.
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