Avast Passwords 1.5.7 для Android Avast Passwords – утилита для безопасного хранения паролей от разработчика известного антивируса. С приложением вы не забудете пароли, избавитесь от необходимости 1Password 7.1.1 для Android 1Password - отличное решение для быстрого и безопасного использования паролей доступа к своим аккаунтам, данных кредитных карт и конфиденциальной информации. Keeper 11.1.1 для Android Keeper – надежная защита ваших данных, включая пароли, фотографии, документы и другие файлы. Отлично подойдет как для частного использования, так и корпоративного.

BioWallet Signature 1.8.2 для Android BioWallet Signature - утилита для хранения различных персональных данных на Android-смартфоне. Доступ к данным возможен только либо после ввода пароля, либо после Kaspersky Password Manager 9.1.5.417 для Android Kaspersky Password Manager – приложение надежно хранит все ваши пароли, адреса и информацию о финансовых инструментах. Теперь вам не нужно запоминать большое Norton Identity Safe 3.6.2 для Android Norton Identity Safe - менеджер паролей для Android устройств с возможностью синхронизации данных с ПК. Делает вход на постоянно посещаемые вами веб-сайты быстрым,