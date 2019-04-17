Bitwarden для Android

Bitwarden 1.22.0 для Android

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Описание Bitwarden 1.22.0 для AndroidОписание   Скачать Bitwarden 1.22.0 для AndroidСКАЧАТЬ (31,28 Мб) Скриншоты Bitwarden 1.22.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Bitwarden 1.22.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bitwarden 1.22.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Bitwarden - простой и надежный менеджер паролей для Android, который предлагает пользователю безопасный способ хранения всех логинов и паролей, а также синхронизировать их между любыми устройствами.

Все персональные данные хранятся в зашифрованном хранилище, которое синхронизируется между всеми вашими устройствами. До того, как данные покинут ваше устройство они будут зашифрованы и только потом отправлены. Данные зашифрованы при помощи алгоритма AES-256 и PBKDF2 SHA-256.

Также имеется служба автозаполнения для быстрого введения паролей, импорт записей с других программ для управления паролями, двухэтапная проверка, установка времени блокировки и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Служба автозаполнения для быстрого введения паролей.
  • Веб-хранилище.
  • Импорт записей с других менеджеров паролей.
  • Шифрование при помощи алгоритма AES-256 и PBKDF2 SHA-256.
  • Синхронизация данных между любыми устройствами.
  • Двухэтапная проверка и многое другое.
Bitwarden
Bitwarden
Bitwarden
Bitwarden
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры паролей
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Отзывы о программе Bitwarden

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