Distant Desktop - бесплатное приложение для управления удалённым рабочим столом в операционной системе Windows. В отличие от конкурентов, программа бесплатна не только для личного, но и для коммерческого использования. С помощью Distant Desktop вы можете получать доступ к компьютерам и управлять ими из любой точки мира. Никакой установки или регистрации не требуется.

Все предельно просто: скачайте приложение на свой компьютер и на тот компьютер, которым вы собираетесь управлять. Запишите свой уникальный идентификатор и пароль и используйте эти данные для подключения к удаленному рабочему столу.

Основные возможности Distant Desktop:

Удаленное управление рабочим столом с помощью мыши и клавиатуры.

Возможность нескольких подключений одновременно. Это касается как управляющей, так и контролируемой стороны.

Передача файлов между подключенными компьютерами.

Текстовый чат. Отправляйте сообщения своим партнерам с помощью встроенного чата.

Голосовое общение с удаленным пользователем.

Демонстрационный режим. Если этот параметр включен, входящие соединения разрешаются, но удаленное управление вашим компьютером заблокировано. Этот режим предназначен для проведения презентаций и онлайн-уроков.

Бесплатно для коммерческого и личного использования. Никаких скрытых ограничений.

Distant Desktop - это быстрое и безопасное решение для пользователей, которым требуется удаленный доступ к своим ПК. Программа будет полезна системным администраторам и удаленным работникам. Его можно использовать для удаленной технической поддержки, а также для онлайн-презентаций и уроков.