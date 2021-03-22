Distant Desktop для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Итальянский
|Разработчик:
|Distant Software
|Категория:
|Быстрый запуск, доступ
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|10,52 Мб
|СКАЧАТЬ
Distant Desktop - бесплатное приложение для управления удалённым рабочим столом в операционной системе Windows. В отличие от конкурентов, программа бесплатна не только для личного, но и для коммерческого использования. С помощью Distant Desktop вы можете получать доступ к компьютерам и управлять ими из любой точки мира. Никакой установки или регистрации не требуется.
Все предельно просто: скачайте приложение на свой компьютер и на тот компьютер, которым вы собираетесь управлять. Запишите свой уникальный идентификатор и пароль и используйте эти данные для подключения к удаленному рабочему столу.
Основные возможности Distant Desktop:
- Удаленное управление рабочим столом с помощью мыши и клавиатуры.
- Возможность нескольких подключений одновременно. Это касается как управляющей, так и контролируемой стороны.
- Передача файлов между подключенными компьютерами.
- Текстовый чат. Отправляйте сообщения своим партнерам с помощью встроенного чата.
- Голосовое общение с удаленным пользователем.
- Демонстрационный режим. Если этот параметр включен, входящие соединения разрешаются, но удаленное управление вашим компьютером заблокировано. Этот режим предназначен для проведения презентаций и онлайн-уроков.
- Бесплатно для коммерческого и личного использования. Никаких скрытых ограничений.
Distant Desktop - это быстрое и безопасное решение для пользователей, которым требуется удаленный доступ к своим ПК. Программа будет полезна системным администраторам и удаленным работникам. Его можно использовать для удаленной технической поддержки, а также для онлайн-презентаций и уроков.
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Admin
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