XMeters для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.103.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|entropy6
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|30,36 Мб
|СКАЧАТЬ
XMeters - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно в режиме реального времени следить за основными показателями ПК на панели задач, как например загрузка процессора, состояние оперативной памяти, скорость обмена данными с диском, индикация входящего/исходящего трафика.
В настройках программы можно задать параметры, значения которых нужно мониторить, а также способ их отображения: график, круговая диаграмма или просто текст. Присутствует возможность выбрать цвет отображения для каждого элемента. Для работы инструмента требуется .NET Framework 4.0 или новее.
Ключевые особенности XMeters:
- Мониторинг системы в режиме реального времени.
- Возможность следить за загрузкой процессора, состоянием оперативной памяти, скоростью обмена данными с диском, индикацией трафика.
- Полностью настраиваемый внешний вид утилиты.
- Малое потребление системных ресурсов.
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