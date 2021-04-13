XMeters для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.103.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:30,36 Мб
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XMeters скриншот № 1

XMeters - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно в режиме реального времени следить за основными показателями ПК на панели задач, как например загрузка процессора, состояние оперативной памяти, скорость обмена данными с диском, индикация входящего/исходящего трафика.

В настройках программы можно задать параметры, значения которых нужно мониторить, а также способ их отображения: график, круговая диаграмма или просто текст. Присутствует возможность выбрать цвет отображения для каждого элемента. Для работы инструмента требуется .NET Framework 4.0 или новее.

Ключевые особенности XMeters:

  • Мониторинг системы в режиме реального времени.
  • Возможность следить за загрузкой процессора, состоянием оперативной памяти, скоростью обмена данными с диском, индикацией трафика.
  • Полностью настраиваемый внешний вид утилиты.
  • Малое потребление системных ресурсов.
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