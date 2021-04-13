XMeters - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно в режиме реального времени следить за основными показателями ПК на панели задач, как например загрузка процессора, состояние оперативной памяти, скорость обмена данными с диском, индикация входящего/исходящего трафика.

В настройках программы можно задать параметры, значения которых нужно мониторить, а также способ их отображения: график, круговая диаграмма или просто текст. Присутствует возможность выбрать цвет отображения для каждого элемента. Для работы инструмента требуется .NET Framework 4.0 или новее.

Ключевые особенности XMeters: