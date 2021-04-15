DevGear для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DevGear
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|101,88 Мб
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DevGear - приложение с инструментами для разработчиков для безопасных автономных инструментов для повседневных задач, таких как форматирование json или декодирование base64, различия текста или декодирование JWT. Прекратите загружать конфиденциальные данные вашей компании и личные данные на неизвестные сайты для повседневных задач, таких как инструмент Diff для сравнения текста, токены JWT, форматирование, проверка и кодирование JSON, XML, Base64 и т.д. Все необходимые инструменты для разработчиков программного обеспечения в одном удобном автономном пакете.
DevGear включает:
- Инструменты DIFF: получайте параллельные сравнения, которые сразу же подчеркивают разницу.
- JWT Decoder: DevGear поддерживает декодирование наиболее распространенных токенов JWT локально на вашем компьютере!
- Инструменты JSON: форматирование, проверка, минимизация и преобразование в XML.
- Инструменты XML: форматирование, проверка, минимизация и преобразование в JSON.
- Веб-редактор.
- Генератор надежных случайных паролей и проверка их надежности.
- Network Tool: Быстро проверьте, может ли ваш компьютер подключиться к другому компьютеру / серверу через данный порт.
- Различные текстовые утилиты.
- Инструменты кодирования и декодирования Base64.
- Инструменты кодирования и декодирования URL.
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