DevGear - приложение с инструментами для разработчиков для безопасных автономных инструментов для повседневных задач, таких как форматирование json или декодирование base64, различия текста или декодирование JWT. Прекратите загружать конфиденциальные данные вашей компании и личные данные на неизвестные сайты для повседневных задач, таких как инструмент Diff для сравнения текста, токены JWT, форматирование, проверка и кодирование JSON, XML, Base64 и т.д. Все необходимые инструменты для разработчиков программного обеспечения в одном удобном автономном пакете.

DevGear включает: