DevGear для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:101,88 Мб
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DevGear - приложение с инструментами для разработчиков для безопасных автономных инструментов для повседневных задач, таких как форматирование json или декодирование base64, различия текста или декодирование JWT. Прекратите загружать конфиденциальные данные вашей компании и личные данные на неизвестные сайты для повседневных задач, таких как инструмент Diff для сравнения текста, токены JWT, форматирование, проверка и кодирование JSON, XML, Base64 и т.д. Все необходимые инструменты для разработчиков программного обеспечения в одном удобном автономном пакете.

DevGear включает:

  • Инструменты DIFF: получайте параллельные сравнения, которые сразу же подчеркивают разницу.
  • JWT Decoder: DevGear поддерживает декодирование наиболее распространенных токенов JWT локально на вашем компьютере!
  • Инструменты JSON: форматирование, проверка, минимизация и преобразование в XML.
  • Инструменты XML: форматирование, проверка, минимизация и преобразование в JSON.
  • Веб-редактор.
  • Генератор надежных случайных паролей и проверка их надежности.
  • Network Tool: Быстро проверьте, может ли ваш компьютер подключиться к другому компьютеру / серверу через данный порт.
  • Различные текстовые утилиты.
  • Инструменты кодирования и декодирования Base64.
  • Инструменты кодирования и декодирования URL.
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