Свадебный планировщик для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.03.222 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Wedding Planner App
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|17,71 Мб
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Свадебный планировщик - универсальное приложение для подготовки к свадьбе, благодаря которому можно без проблем составлять список гостей, следить за важными задачами, контролировать расходы и управлять свадебными специалистами. Имеется синхронизация данных на разных устройствах.
Ключевые функции программы Свадебный планировщик:
- Автоматическая синхронизация всех данных.
- Возможность управлять свадьбой с разных устройств.
- Приложение поможет управлять списком гостей.
- Возможность добавлять гостей и их компаньонов, составлять план рассадки, указывать их предпочтения по меню и распределять по мероприятиям (девичник, мальчишник, свадьба и т.д.).
- Персональный план свадьбы на основе даты вашего торжества.
- Напоминания о предстоящих делах.
- Возможность контролировать все расходы и следить бюджетом мероприятия.
- Возможность составить список свадебных подрядчиков. Сохраняйте информацию о специалистах, связывайте их с бюджетом, контролируйте платежи за их услуги и звоните им прямо с приложения.
- Счетчик дней до свадьбы.
- Виджет для домашнего экрана.
- Возможность полностью настроить приложение под себя.
- Мультиязычность.
- И многое другое...
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