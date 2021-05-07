Свадебный планировщик для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.03.222 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:17,71 Мб
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Свадебный планировщик - универсальное приложение для подготовки к свадьбе, благодаря которому можно без проблем составлять список гостей, следить за важными задачами, контролировать расходы и управлять свадебными специалистами. Имеется синхронизация данных на разных устройствах.

Ключевые функции программы Свадебный планировщик:

  • Автоматическая синхронизация всех данных.
  • Возможность управлять свадьбой с разных устройств.
  • Приложение поможет управлять списком гостей.
  • Возможность добавлять гостей и их компаньонов, составлять план рассадки, указывать их предпочтения по меню и распределять по мероприятиям (девичник, мальчишник, свадьба и т.д.).
  • Персональный план свадьбы на основе даты вашего торжества.
  • Напоминания о предстоящих делах.
  • Возможность контролировать все расходы и следить бюджетом мероприятия.
  • Возможность составить список свадебных подрядчиков. Сохраняйте информацию о специалистах, связывайте их с бюджетом, контролируйте платежи за их услуги и звоните им прямо с приложения.
  • Счетчик дней до свадьбы.
  • Виджет для домашнего экрана.
  • Возможность полностью настроить приложение под себя.
  • Мультиязычность.
  • И многое другое...
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