Дни рождения - приложение, которое напомнит о дне рождения, юбилее и любом другом событии. Программа полностью синхронизируется со всеми событиями из ваших контактов в телефоне или планшете.

Присутствует возможность добавить, отредактировать и удалить любое событие. В настройках можно задать время и за какой промежуток времени уведомлять о наступлении каждого события. Кроме этого можно разместить виджет на экран, чтобы всегда быть в курсе о наступлении ближайших событий.

Основные возможности приложения Дни рождения: