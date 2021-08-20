Дни рождения для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,34 Мб
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Дни рождения - приложение, которое напомнит о дне рождения, юбилее и любом другом событии. Программа полностью синхронизируется со всеми событиями из ваших контактов в телефоне или планшете.

Присутствует возможность добавить, отредактировать и удалить любое событие. В настройках можно задать время и за какой промежуток времени уведомлять о наступлении каждого события. Кроме этого можно разместить виджет на экран, чтобы всегда быть в курсе о наступлении ближайших событий.

Основные возможности приложения Дни рождения:

  • Возможность составить список всех значимых для Вас праздников и к каждому празднику привязать список людей из контактов, которых хотели бы поздравить в эти дни.
  • Возможность добавить, отредактировать и удалить любое событие.
  • Возможность задать время и за какой промежуток времени уведомлять о наступлении каждого события.
  • Возможность поздравить прямо из приложения любого человека.
  • Возможность резервного сохранения на SD карту или Google Drive всех данных (дней рождений, событий и праздников) и их восстановления с синхронизацией с Контактами.
  • Виджет для домашнего экрана.
  • Приложение поддерживает 12 языков.
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