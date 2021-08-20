Дни рождения для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|InterZnak
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,34 Мб
|СКАЧАТЬ
Дни рождения - приложение, которое напомнит о дне рождения, юбилее и любом другом событии. Программа полностью синхронизируется со всеми событиями из ваших контактов в телефоне или планшете.
Присутствует возможность добавить, отредактировать и удалить любое событие. В настройках можно задать время и за какой промежуток времени уведомлять о наступлении каждого события. Кроме этого можно разместить виджет на экран, чтобы всегда быть в курсе о наступлении ближайших событий.
Основные возможности приложения Дни рождения:
- Возможность составить список всех значимых для Вас праздников и к каждому празднику привязать список людей из контактов, которых хотели бы поздравить в эти дни.
- Возможность добавить, отредактировать и удалить любое событие.
- Возможность задать время и за какой промежуток времени уведомлять о наступлении каждого события.
- Возможность поздравить прямо из приложения любого человека.
- Возможность резервного сохранения на SD карту или Google Drive всех данных (дней рождений, событий и праздников) и их восстановления с синхронизацией с Контактами.
- Виджет для домашнего экрана.
- Приложение поддерживает 12 языков.
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Admin
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