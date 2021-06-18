Hybrid Stopwatch для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Javier Salmona
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 806 | Статистика
|Размер:
|4,38 Мб
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Hybrid Stopwatch - небольшое, бесплатное и простое в использовании Android-приложение, которое сочетает в себе таймер обратного отсчета и секундомер. Присутствует возможность просматривать список кругов, настраивать оповещения, можно воспользоваться предустановленными таймерами, а также использовать кнопки громкости в качестве управляющих.
Основные возможности Hybrid Stopwatch:
- Режимы секундомера и таймера.
- Обратная связь.
- Бесконечное количество отсчитываемых кругов.
- Возможность делиться результатами с друзьями.
- Возможность работы в фоновом режиме.
- Смена тем оформления.
- Поддерживает режим нескольких экранов.
- Настраиваемые оповещения.
- Возможность ставить свою мелодию.
- Возможность вывода на различные уровни системных звуков - звонок, мультимедиа, будильник.
- Сохраняемые предустановленные таймеры.
- Возможность управлять приложением кнопками громкости.
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