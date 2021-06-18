Hybrid Stopwatch для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 806 | Статистика
Размер:4,38 Мб
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Hybrid Stopwatch - небольшое, бесплатное и простое в использовании Android-приложение, которое сочетает в себе таймер обратного отсчета и секундомер. Присутствует возможность просматривать список кругов, настраивать оповещения, можно воспользоваться предустановленными таймерами, а также использовать кнопки громкости в качестве управляющих.

Основные возможности Hybrid Stopwatch:

  • Режимы секундомера и таймера.
  • Обратная связь.
  • Бесконечное количество отсчитываемых кругов.
  • Возможность делиться результатами с друзьями.
  • Возможность работы в фоновом режиме.
  • Смена тем оформления.
  • Поддерживает режим нескольких экранов.
  • Настраиваемые оповещения.
  • Возможность ставить свою мелодию.
  • Возможность вывода на различные уровни системных звуков - звонок, мультимедиа, будильник.
  • Сохраняемые предустановленные таймеры.
  • Возможность управлять приложением кнопками громкости.
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