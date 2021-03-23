MacroDroid для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.11.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:28,59 Мб
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MacroDroid скриншот № 4

MacroDroid - приложение, которое позволяет автоматизировать процесс управления своим мобильным устройством при помощи макросов. Так например можно настроить включение Wi-Fi при запуске конкретного приложения (и его выключение при закрытии этого приложения), автоматические ответы на СМС-сообщения с передачей текущего местоположения, голосовые уведомления о текущем времени при нажатии на кнопку питания (не вынимая устройство из кармана), настройка устройства с помощью меток NFC (включение bluetooth, установка уровня громкости и т.п.).

MacroDroid включает множество встроенных шаблонов треггеров (с возможностью создания пользовательских шаблонов), которые помогут вам в начале работы с программой. Данные шаблоны могут быть использованы как есть или могут быть легко настроены под ваши потребности.

Пользоваться программой очень просто:

  1. Нажмите "Новый макрос".
  2. Выберите триггер из списка (например уровень заряда батареи).
  3. Настройте параметры в триггере (например, Заряд батареи < 10%).
  4. Выберите действие из списка (например Настройка Wi-Fi).
  5. Настройте параметры действия (например, Отключение Wi-Fi).
  6. Добавьте ещё действия при необходимости.
  7. Добавьте при необходимости ограничения из списка (например День недели).
  8. Настройте ограничение (например "в субботу и воскресенье").
  9. Задайте название и категорию макроса.
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