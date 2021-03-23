MacroDroid - приложение, которое позволяет автоматизировать процесс управления своим мобильным устройством при помощи макросов. Так например можно настроить включение Wi-Fi при запуске конкретного приложения (и его выключение при закрытии этого приложения), автоматические ответы на СМС-сообщения с передачей текущего местоположения, голосовые уведомления о текущем времени при нажатии на кнопку питания (не вынимая устройство из кармана), настройка устройства с помощью меток NFC (включение bluetooth, установка уровня громкости и т.п.).

MacroDroid включает множество встроенных шаблонов треггеров (с возможностью создания пользовательских шаблонов), которые помогут вам в начале работы с программой. Данные шаблоны могут быть использованы как есть или могут быть легко настроены под ваши потребности.

Пользоваться программой очень просто: