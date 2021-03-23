MacroDroid для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.11.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ArloSoft
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|28,59 Мб
|СКАЧАТЬ
MacroDroid - приложение, которое позволяет автоматизировать процесс управления своим мобильным устройством при помощи макросов. Так например можно настроить включение Wi-Fi при запуске конкретного приложения (и его выключение при закрытии этого приложения), автоматические ответы на СМС-сообщения с передачей текущего местоположения, голосовые уведомления о текущем времени при нажатии на кнопку питания (не вынимая устройство из кармана), настройка устройства с помощью меток NFC (включение bluetooth, установка уровня громкости и т.п.).
MacroDroid включает множество встроенных шаблонов треггеров (с возможностью создания пользовательских шаблонов), которые помогут вам в начале работы с программой. Данные шаблоны могут быть использованы как есть или могут быть легко настроены под ваши потребности.
Пользоваться программой очень просто:
- Нажмите "Новый макрос".
- Выберите триггер из списка (например уровень заряда батареи).
- Настройте параметры в триггере (например, Заряд батареи < 10%).
- Выберите действие из списка (например Настройка Wi-Fi).
- Настройте параметры действия (например, Отключение Wi-Fi).
- Добавьте ещё действия при необходимости.
- Добавьте при необходимости ограничения из списка (например День недели).
- Настройте ограничение (например "в субботу и воскресенье").
- Задайте название и категорию макроса.
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