Календарь для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.003 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Digit Grove
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|7,4 Мб
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Календарь - приложение, которое позволяет управлять расписанием, событиями, встречами, заметками и ежедневными задачами. Присутствует возможность синхронизировать все ваши события с Google Calendar. Кроме того имеются индивидуальные напоминания для события, приглашения на событие в формате QR Code, голосовые заметки, резервное копирование данных и пр.
Основные функции программы Календарь:
- Создание и управление событиями.
- Сезонные темы оформления.
- Синхронизация событий с Google Calendar.
- Индивидуальные напоминания для событий.
- Возможность добавлять примечания к напоминаниям.
- Разблокировка с помощью отпечатков пальцев.
- Защита с помощью пароля.
- Ежедневный и еженедельный прогноз погоды.
- Контрольные списки.
- Ежегодно обновляемые праздничные и выходные дни.
- Приглашение на событие в формате QR Code.
- Picture Notes при помощи встроенной камеры.
- Добавление и управление голосовыми заметками.
- Добавление и настройка праздников.
- Красивые темы оформления для каждого месяца.
- Резервное копирование данных (заметок, событий с возможностью восстановления при необходимости).
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Admin
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