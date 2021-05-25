ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"

MacroDroid 5.11.4 Очень удобное приложение для Android, позволяющее автоматизировать различные процессы и...

Microsoft To-Do 2.43.190 Неплохой менеджер задач от Microsoft, который поможет вам спланировать день. Присутствуют...

Weeklie 1.3.4 Расписание занятий для школы и вузов, которое создано специально для студентов, у которых...

Купи Батон! 3.5.29 Купи Батон! - простой и удобный в использовании список покупок для Android-смартфонов и...

Календарь клева 7.1.17 Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого...