Календарь для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.003 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:7,4 Мб
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Календарь - приложение, которое позволяет управлять расписанием, событиями, встречами, заметками и ежедневными задачами. Присутствует возможность синхронизировать все ваши события с Google Calendar. Кроме того имеются индивидуальные напоминания для события, приглашения на событие в формате QR Code, голосовые заметки, резервное копирование данных и пр.

Основные функции программы Календарь:

  • Создание и управление событиями.
  • Сезонные темы оформления.
  • Синхронизация событий с Google Calendar.
  • Индивидуальные напоминания для событий.
  • Возможность добавлять примечания к напоминаниям.
  • Разблокировка с помощью отпечатков пальцев.
  • Защита с помощью пароля.
  • Ежедневный и еженедельный прогноз погоды.
  • Контрольные списки.
  • Ежегодно обновляемые праздничные и выходные дни.
  • Приглашение на событие в формате QR Code.
  • Picture Notes при помощи встроенной камеры.
  • Добавление и управление голосовыми заметками.
  • Добавление и настройка праздников.
  • Красивые темы оформления для каждого месяца.
  • Резервное копирование данных (заметок, событий с возможностью восстановления при необходимости).
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