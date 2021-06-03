FileAccessErrorView - диагностическая утилита для Windows, которая отображает информацию об ошибках доступа к файлам, возникающих, когда программы, запущенные в вашей системе, пытаются открыть/читать/записать/удалить файл.

FileAccessErrorView отображает имя файла, который приложение пыталось открыть/читать/записать/удалить, идентификатор/имя процесса приложения, код ошибки (код NTSTATUS), описание кода ошибки, количество ошибок, и временную метку этой ошибки. Программа не требует инсталляции.