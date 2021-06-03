FileAccessErrorView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.26 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|64 Кб
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FileAccessErrorView - диагностическая утилита для Windows, которая отображает информацию об ошибках доступа к файлам, возникающих, когда программы, запущенные в вашей системе, пытаются открыть/читать/записать/удалить файл.
FileAccessErrorView отображает имя файла, который приложение пыталось открыть/читать/записать/удалить, идентификатор/имя процесса приложения, код ошибки (код NTSTATUS), описание кода ошибки, количество ошибок, и временную метку этой ошибки. Программа не требует инсталляции.
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