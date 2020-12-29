TaskbarX для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,1 Мб
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TaskbarX - небольшая легковесная утилита, с помощью которой можно кастомизировать по своему усмотрению панель задач в ОС Windows 10. Присутствует возможность перемещать иконки панели задач в центр или в заданное пользователем положение, устанавливать анимацию и изменять ее скорость (при желании можно вообще ее отключить), скрывать трей, иконки и кнопку Пуск на основном или внешних мониторах и пр. Поддерживается работа с вертикальной панелью задач и неограниченным количеством пользовательских таскбаров.

Основные возможности TaskbarX:

  • 42 различные анимации (с возможностью полного ее отключения).
  • Малое потребление системных ресурсов.
  • Возможность изменять скорость анимации.
  • Перемещение иконок панели задач в центр или в заданное пользователем положение.
  • Поддержка всех системных настроек панели задач.
  • Поддержка вертикального расположения таскбара.
  • Возможность кастомизировать панели задач на каждом отдельном подключенном внешнем мониторе.
  • Возможность изменить стиль, цвет и прозрачность панели задач.
  • Возможность скрыть кнопку "Пуск", системный трей и пр.
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