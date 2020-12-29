TaskbarX для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Chris Andriessen
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,1 Мб
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TaskbarX - небольшая легковесная утилита, с помощью которой можно кастомизировать по своему усмотрению панель задач в ОС Windows 10. Присутствует возможность перемещать иконки панели задач в центр или в заданное пользователем положение, устанавливать анимацию и изменять ее скорость (при желании можно вообще ее отключить), скрывать трей, иконки и кнопку Пуск на основном или внешних мониторах и пр. Поддерживается работа с вертикальной панелью задач и неограниченным количеством пользовательских таскбаров.
Основные возможности TaskbarX:
- 42 различные анимации (с возможностью полного ее отключения).
- Малое потребление системных ресурсов.
- Возможность изменять скорость анимации.
- Перемещение иконок панели задач в центр или в заданное пользователем положение.
- Поддержка всех системных настроек панели задач.
- Поддержка вертикального расположения таскбара.
- Возможность кастомизировать панели задач на каждом отдельном подключенном внешнем мониторе.
- Возможность изменить стиль, цвет и прозрачность панели задач.
- Возможность скрыть кнопку "Пуск", системный трей и пр.
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Admin
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