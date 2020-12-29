TaskbarX - небольшая легковесная утилита, с помощью которой можно кастомизировать по своему усмотрению панель задач в ОС Windows 10. Присутствует возможность перемещать иконки панели задач в центр или в заданное пользователем положение, устанавливать анимацию и изменять ее скорость (при желании можно вообще ее отключить), скрывать трей, иконки и кнопку Пуск на основном или внешних мониторах и пр. Поддерживается работа с вертикальной панелью задач и неограниченным количеством пользовательских таскбаров.

Основные возможности TaskbarX: