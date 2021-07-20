Говорящий будильник плюс для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.5.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sentry Apps
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|18,05 Мб
|СКАЧАТЬ
Говорящий будильник плюс - приложение, которое при помощи голосовых уведомлений сообщит вам время и напомнит о важных запланированных задачах.
Основные возможности программы Говорящий будильник плюс:
- Сигналы могут быть одноразовыми, повторяться еженедельно или запланированы на определенную дату в будущем.
- Поддержка прямой загрузки.
- Различные способы выключить будильник - математические задачи, капча, тряска телефона, ходьба и многое другое.
- Просыпайтесь под музыку по вашему выбору - мелодию, музыку, плейлист или онлайн радио.
- 17 бесплатных звуков, которые вы можете использовать, или задайте на своем устройстве мелодию звонка или любимый трек.
- Mayday Mode: наличие резервного сигнала будильника, который гарантирует, что вы встаете в определенное время.
- Автоматическое резервное копирование и восстановление.
- Несколько тем оформления на выбор.
- Десятки способов настроить будильник. Каждый сигнал имеет свои собственные настройки, которые могут быть изменены без изменения других сигналов оповещений, а также настройки сигналов будильника по умолчанию для каждого нового сигнала.
Evernote – инструмент для хранения заметок всех видов: текстовые, голосовые, фотографии,...
Купи Батон! - простой и удобный в использовании список покупок для Android-смартфонов и...
Бесплатный ежедневный лунный календарь для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...
Дни рождения (Birthdays) - бесплатное приложение для Android-устройств, которое поможет Вам организовать напоминания о днях рождении членов семьи и друзей...
Project Schedule Free - утилита для ведения небольших проектов на Android-смартфоне. Принцип работы...
Good Night Scheduler - встроенный планировщик для Android, с помощью которого вы сможете отключать...
Отзывы о программе Говорящий будильник плюс
Admin
Отзывов о программе Говорящий будильник плюс 4.5.5 пока нет, можете добавить...