Говорящий будильник плюс для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.5.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:18,05 Мб
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Говорящий будильник плюс - приложение, которое при помощи голосовых уведомлений сообщит вам время и напомнит о важных запланированных задачах.

Основные возможности программы Говорящий будильник плюс:

  • Сигналы могут быть одноразовыми, повторяться еженедельно или запланированы на определенную дату в будущем.
  • Поддержка прямой загрузки.
  • Различные способы выключить будильник - математические задачи, капча, тряска телефона, ходьба и многое другое.
  • Просыпайтесь под музыку по вашему выбору - мелодию, музыку, плейлист или онлайн радио.
  • 17 бесплатных звуков, которые вы можете использовать, или задайте на своем устройстве мелодию звонка или любимый трек.
  • Mayday Mode: наличие резервного сигнала будильника, который гарантирует, что вы встаете в определенное время.
  • Автоматическое резервное копирование и восстановление.
  • Несколько тем оформления на выбор.
  • Десятки способов настроить будильник. Каждый сигнал имеет свои собственные настройки, которые могут быть изменены без изменения других сигналов оповещений, а также настройки сигналов будильника по умолчанию для каждого нового сигнала.
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