Kurupira Web Filter - бесплатный и простой в использовании инструмент для блокировки нежелательных веб-сайтов, с помощью которого можно фильтровать содержимое интернет-ресурсов и контролировать время, проведенное в сети.

Основные возможности Kurupira Web Filter:

Блокировка нежелательных веб-сайтов и программ, благодаря чему можно быстро и легко блокировать доступ к сайтам социальных сетей и программам обмена сообщениями.

Установка дня недели и временных рамок, когда разрешено просматривать веб-страницы с вашего компьютера. Установите лимит времени для доступа к сети Интернет.

Возможность следить за использованием программ и доступом в Интернет с помощью диаграмм и подробных отчетов.

Блокировка взрослого контента с помощью искусственного интеллекта. Доступны регулярные обновления актуальной базы данных для блокировки тысяч веб-сайтов с содержимым для взрослых.

Примечание: при установке приложение предлагает изменить домашнюю страницу установленных веб-браузеров.