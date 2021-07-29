Kurupira Web Filter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Kurupira.NET
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|399 Кб
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Kurupira Web Filter - бесплатный и простой в использовании инструмент для блокировки нежелательных веб-сайтов, с помощью которого можно фильтровать содержимое интернет-ресурсов и контролировать время, проведенное в сети.
Основные возможности Kurupira Web Filter:
- Блокировка нежелательных веб-сайтов и программ, благодаря чему можно быстро и легко блокировать доступ к сайтам социальных сетей и программам обмена сообщениями.
- Установка дня недели и временных рамок, когда разрешено просматривать веб-страницы с вашего компьютера. Установите лимит времени для доступа к сети Интернет.
- Возможность следить за использованием программ и доступом в Интернет с помощью диаграмм и подробных отчетов.
- Блокировка взрослого контента с помощью искусственного интеллекта. Доступны регулярные обновления актуальной базы данных для блокировки тысяч веб-сайтов с содержимым для взрослых.
Примечание: при установке приложение предлагает изменить домашнюю страницу установленных веб-браузеров.
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