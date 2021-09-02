Exist для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Exist RU
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|25,41 Мб
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Exist - мобильное приложение, которое предоставляет доступ к интернет-магазину автозапчастей и аксессуаров для европейских, японских и корейских автомобилей и мототехники. Присутствует поиск по VIN, номеру и иллюстрированным каталогам.
Основные возможности Exist:
- Запрос менеджеру на подбор детали, история запросов, переход к ценам запчастей.
- Поиск запчастей по артикулу.
- Каталоги запчастей для ТО и аксессуаров.
- Возможность оформления и оплаты заказа.
- История заказов и возможность оформить повторный заказ.
- Простое формирование гаража личных автомобилей.
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