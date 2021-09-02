Exist для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:25,41 Мб
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Exist - мобильное приложение, которое предоставляет доступ к интернет-магазину автозапчастей и аксессуаров для европейских, японских и корейских автомобилей и мототехники. Присутствует поиск по VIN, номеру и иллюстрированным каталогам.

Основные возможности Exist:

  • Запрос менеджеру на подбор детали, история запросов, переход к ценам запчастей.
  • Поиск запчастей по артикулу.
  • Каталоги запчастей для ТО и аксессуаров.
  • Возможность оформления и оплаты заказа.
  • История заказов и возможность оформить повторный заказ.
  • Простое формирование гаража личных автомобилей.
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