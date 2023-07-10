EOBD Facile для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.51.0939 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:39,64 Мб
EOBD Facile скриншот № 2
EOBD Facile скриншот № 3
EOBD Facile скриншот № 4

EOBD Facile - это передовой автосканер последнего поколения, оснащенный Bluetooth-технологией. С помощью адаптера ELM327 вы становитесь обладателем лучшего автомобильного сканера OBD.

Подключите устройство для автодиагностики ELM327 к разъему OBD (OBD2) и запустите приложение-сканер OBD2. Теперь вы можете просмотреть коды ошибок двигателя или трансмиссии, а также получить доступ к текущему состоянию вашего автомобиля в реальном времени. Автосканер OBD2 поможет вам выявить проблемы с двигателем и трансмиссией, такими как коробка передач, сцепление и другие системы, связанные с вращающим моментом. Кроме того, с помощью EOBD Facile OBD2 диагностика позволяет измерить ускорение автомобиля.

Для использования автосканера вам потребуется адаптер ELM327 OBD2 с Bluetooth или Wi-Fi, например, Veepeak или Vgate. Также он совместим с считывателем кодов Klavkarr.

Основные возможности сканера для диагностики автомобиля OBD2 включают:

  • Просмотр кодов ошибок двигателя и трансмиссии OBD2 с соответствующими значениями. В приложении EOBD Facile содержится более 15 000 определений ошибок.
  • Удаление или сброс кодов ошибок OBD2 через адаптер ELM327.
  • Отключение индикатора неисправности на приборной панели с помощью нашей программы OBD2.
  • EOBD Facile отображает специальные коды производителя для дополнительной информации. Поддерживаются марки, такие как BMW, Lexus, Ford, Jeep, Kia, Nissan, Audi, Subaru, Volvo и другие.
  • Просмотр датчиков в режиме реального времени и возможность записи данных в файл. Вы сможете видеть данные, такие как обороты двигателя, температура двигателя, опережение зажигания, вращающий момент, впуск воздуха и многое другое, в зависимости от настроек вашего автомобиля.
  • Создание журнала поездок с помощью приложения EOBD Facile для Windows/Macbook.

Список автомобилей, поддерживающих OBD2, протестированных сканером EOBD Facile, доступен на официальном веб-сайте и включает BMW, Audi, Nissan, Jeep, Subaru и другие марки автомобилей. Большинство автомобилей с бензиновыми двигателями, выпущенных с 2001 года, и дизельными двигателями, выпущенными с 2004 года, совместимы с EOBD Facile и ELM327, независимо от их марки.

В общем, EOBD Facile - автосканер OBD2 с Bluetooth-технологией, который позволяет вам быстро и удобно диагностировать свой автомобиль. Он предлагает широкий набор функций, включая просмотр кодов ошибок, сброс ошибок, отключение индикатора неисправности, отображение датчиков в режиме реального времени, создание дневника поездок и многое другое. EOBD Facile совместим со множеством автомобилей, поддерживающих OBD2 протокол. Надежность и удобство использования делают его идеальным инструментом для автодиагностики.

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