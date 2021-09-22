Shifter calendar для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.4.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|LRHSoft
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,64 Мб
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Shifter - приложение для рабочих смен и людей, которым необходимо организовывать свою повседневную работу, чтобы не пропустить ни одной встречи. Программа позволяет легко контролировать ваш рабочий день и ваши доходы благодаря нашей статистической системе.
Основные возможности Shifter:
- Создание полностью настраиваемых смен.
- Возможность добавить свой рабочий день, и включить разделение смены и времени отдыха.
- Возможность ввести свой доход, сверхурочные и досрочный выход.
- Настраиваемые оповещения, связанные с этим изменением (для этого дня или для предыдущего дня).
- Возможность включить заданное действия в начале или в конце графика каждой смены (WIFI, режим звука, Bluetooth).
- До двух смен в день.
- Импорт своих смен из одного календаря в другой.
- Настраиваемые значки, связанные с датой.
- Создание заметок на каждый день и добавление напоминаний с будильниками.
- Настройка звука будильника.
- Добавление изображений и рисунков ручной работы в свои заметки.
- Настраиваемые виджеты для рабочего стола.
- Просмотр по статистики месяцам и годам.
- Экспорт вашего календаря в календарь Google.
- Добавление национальных праздников из Календаря Google.
- Возможность делиться своим календарем с друзьями через WhatsApp, электронную почту, Telegram.
- Создание резервных копий.
- Учебник с основными функциями приложения и раздел справки.
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Отзывы о программе Shifter calendar
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