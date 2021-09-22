Shifter calendar для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.4.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15,64 Мб
СКАЧАТЬ
Shifter calendar скриншот № 2
Shifter calendar скриншот № 3
Shifter calendar скриншот № 4

Shifter - приложение для рабочих смен и людей, которым необходимо организовывать свою повседневную работу, чтобы не пропустить ни одной встречи. Программа позволяет легко контролировать ваш рабочий день и ваши доходы благодаря нашей статистической системе.

Основные возможности Shifter:

  • Создание полностью настраиваемых смен.
  • Возможность добавить свой рабочий день, и включить разделение смены и времени отдыха.
  • Возможность ввести свой доход, сверхурочные и досрочный выход.
  • Настраиваемые оповещения, связанные с этим изменением (для этого дня или для предыдущего дня).
  • Возможность включить заданное действия в начале или в конце графика каждой смены (WIFI, режим звука, Bluetooth).
  • До двух смен в день.
  • Импорт своих смен из одного календаря в другой.
  • Настраиваемые значки, связанные с датой.
  • Создание заметок на каждый день и добавление напоминаний с будильниками.
  • Настройка звука будильника.
  • Добавление изображений и рисунков ручной работы в свои заметки.
  • Настраиваемые виджеты для рабочего стола.
  • Просмотр по статистики месяцам и годам.
  • Экспорт вашего календаря в календарь Google.
  • Добавление национальных праздников из Календаря Google.
  • Возможность делиться своим календарем с друзьями через WhatsApp, электронную почту, Telegram.
  • Создание резервных копий.
  • Учебник с основными функциями приложения и раздел справки.
ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

скачать Календарь клеваКалендарь клева 7.1.17

Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого...

скачать Google ЧасыGoogle Часы 6.4 (361440548)

В простом и удобном интерфейсе данных часов вы найдете все необходимые функции. Таймер,...

скачать Простой КалендарьПростой Календарь 5.2.7

Простой и удобный в повседневном использовании календарь для мобильных Android-устройств,...

скачать График сменГрафик смен 8.0.3

Простое в использовании мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...

скачать Рыболовный календарьРыболовный календарь 2.0.2

Рыболовный календарь - полезная программа для всех любителей рыбалки, которая подскажет...

скачать Good Night SchedulerGood Night Scheduler 1.0.6

Good Night Scheduler - встроенный планировщик для Android, с помощью которого вы сможете отключать...

Отзывы о программе Shifter calendar

Admin

Отзывов о программе Shifter calendar 2.0.4.8 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв