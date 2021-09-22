Shifter - приложение для рабочих смен и людей, которым необходимо организовывать свою повседневную работу, чтобы не пропустить ни одной встречи. Программа позволяет легко контролировать ваш рабочий день и ваши доходы благодаря нашей статистической системе.

Основные возможности Shifter: