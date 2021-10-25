Remote Process Explorer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|21.04 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LizardSystems
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,5 Мб
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Remote Process Explorer - управление процессами на локальном или удаленном компьютере в режиме реального времени. Можно завершать выбранные процессы, запускать новые или изменить приоритет процесса.
С помощью Remote Process Explorer вы сможете увидеть полную информацию о каждом запущенном процессе, включая время начала процесса, пользователя, запустившего процесс, путь к его исполняемому файлу, а также потребляемый объем памяти и процессора.
Эта информация доступна в диспетчере задач и может быть получена как для локального, так и для удаленного компьютера. Для управления удаленным компьютером Remote Process Explorer имеет встроенные инструменты, которые он использует.
Ключевые особенности Remote Process Explorer:
- Мониторинг всех запущенных процессов на локальном и удаленном компьютере.
- Отображение параметров запущенных процессов (ID процесса, PID родителя, CPU, Memory Usage, Priority, Handles, Threads и многое другое) в режиме реального времени.
- Отображение дерева процессов.
- Завершение выбранного процесса в любое время.
- Изменение приоритета процесса на удаленном компьютере.
- Запуск новых процессов на удаленном компьютере.
- Выключение и перезагрузка удаленного компьютера.
- Поиск информации о выбранном процессе в Интернете.
- Мастер добавления компьютеров.
- Группы в списке компьютеров.
- Показ состояния компьютера в списке (включен/выключен).
- Автоматическое обновление списка компьютеров.
- Использование разных учетных записей для каждого компьютера.
- Дополнительные инструменты администрирования.
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