Remote Process Explorer для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:21.04 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Мониторинг
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Размер:3,5 Мб
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Remote Process Explorer - управление процессами на локальном или удаленном компьютере в режиме реального времени. Можно завершать выбранные процессы, запускать новые или изменить приоритет процесса.

С помощью Remote Process Explorer вы сможете увидеть полную информацию о каждом запущенном процессе, включая время начала процесса, пользователя, запустившего процесс, путь к его исполняемому файлу, а также потребляемый объем памяти и процессора.

Эта информация доступна в диспетчере задач и может быть получена как для локального, так и для удаленного компьютера. Для управления удаленным компьютером Remote Process Explorer имеет встроенные инструменты, которые он использует.

Ключевые особенности Remote Process Explorer:

  • Мониторинг всех запущенных процессов на локальном и удаленном компьютере.
  • Отображение параметров запущенных процессов (ID процесса, PID родителя, CPU, Memory Usage, Priority, Handles, Threads и многое другое) в режиме реального времени.
  • Отображение дерева процессов.
  • Завершение выбранного процесса в любое время.
  • Изменение приоритета процесса на удаленном компьютере.
  • Запуск новых процессов на удаленном компьютере.
  • Выключение и перезагрузка удаленного компьютера.
  • Поиск информации о выбранном процессе в Интернете.
  • Мастер добавления компьютеров.
  • Группы в списке компьютеров.
  • Показ состояния компьютера в списке (включен/выключен).
  • Автоматическое обновление списка компьютеров.
  • Использование разных учетных записей для каждого компьютера.
  • Дополнительные инструменты администрирования.
Для личного использования программа бесплатна, но требует регистрацию, которую можно пройти на сайте разработчика.
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