Remote Process Explorer - управление процессами на локальном или удаленном компьютере в режиме реального времени. Можно завершать выбранные процессы, запускать новые или изменить приоритет процесса.

С помощью Remote Process Explorer вы сможете увидеть полную информацию о каждом запущенном процессе, включая время начала процесса, пользователя, запустившего процесс, путь к его исполняемому файлу, а также потребляемый объем памяти и процессора.

Эта информация доступна в диспетчере задач и может быть получена как для локального, так и для удаленного компьютера. Для управления удаленным компьютером Remote Process Explorer имеет встроенные инструменты, которые он использует.

Ключевые особенности Remote Process Explorer:

Мониторинг всех запущенных процессов на локальном и удаленном компьютере.

Отображение параметров запущенных процессов (ID процесса, PID родителя, CPU, Memory Usage, Priority, Handles, Threads и многое другое) в режиме реального времени.

Отображение дерева процессов.

Завершение выбранного процесса в любое время.

Изменение приоритета процесса на удаленном компьютере.

Запуск новых процессов на удаленном компьютере.

Выключение и перезагрузка удаленного компьютера.

Поиск информации о выбранном процессе в Интернете.

Мастер добавления компьютеров.

Группы в списке компьютеров.

Показ состояния компьютера в списке (включен/выключен).

Автоматическое обновление списка компьютеров.

Использование разных учетных записей для каждого компьютера.

Дополнительные инструменты администрирования.

Для личного использования программа бесплатна, но требует регистрацию, которую можно пройти на сайте разработчика.