Network Scanner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|21.07 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|LizardSystems
|Категория:
|Сканеры, сниферы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3,04 Мб
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Network Scanner - IP-сканер, который используется для сканирования как крупных корпоративных сетей, насчитывающих сотни тысяч компьютеров, так и небольших домашних сетей с несколькими компьютерами. Хотя программа может сканировать список IP-адресов, компьютеров и диапазонов IP-адресов, количество компьютеров и подсетей неограниченно.
Network Scanner отображает все общие ресурсы, включая системные и скрытые общие ресурсы NetBIOS (Samba), а также FTP и веб-ресурсы. Для аудита сетевых компьютеров или для поиска доступных сетевых ресурсов Network Scanner могут использовать как сетевые администраторы, так и обычные пользователи.
Приложение не только найдет сетевые компьютеры и общие ресурсы, но и проверит права доступа к ним, которые пользователь сможет смонтировать как сетевой диск или открыть в Проводнике или в браузере. Результаты сканирования сети можно легко экспортировать в XML, HTML или текстовый файл или сохранить в самой программе.
Ключевые особенности Network Scanner:
- Простота в использовании.
- Хорошая производительность - используется многопоточное сканирование.
- Возможность сканировать как несколько компьютеров, так и целые подсети.
- Гибкие возможности фильтрации - можно отфильтровать результаты по типу ресурса или правам доступа.
- Настраиваемая проверка состояния компьютера. Программа проверяет включение/выключение компьютера не только с помощью пинга, но и с помощью подключения к указанным пользователем портам.
- Получение NetBIOS или доменного имени компьютера (заданного пользователем).
- Отображение всех доступных ресурсов компьютера. Не только получение ресурсов NetBIOS, но и сканирование на наличие FTP и веб-серверов.
- Аудит сетевых ресурсов. Программа проверит права доступа к ресурсам (чтение/запись) как для текущего пользователя, так и для любого указанного пользователя.
- Не требуются привилегии администратора.
- Экспорт результатов сканирования в XML, HTML или текстовый файл.
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