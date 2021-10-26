Network Scanner для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:21.07 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Сканеры, сниферы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3,04 Мб
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Network Scanner скриншот № 1
Network Scanner скриншот № 2
Network Scanner скриншот № 3

Network Scanner - IP-сканер, который используется для сканирования как крупных корпоративных сетей, насчитывающих сотни тысяч компьютеров, так и небольших домашних сетей с несколькими компьютерами. Хотя программа может сканировать список IP-адресов, компьютеров и диапазонов IP-адресов, количество компьютеров и подсетей неограниченно.

Network Scanner отображает все общие ресурсы, включая системные и скрытые общие ресурсы NetBIOS (Samba), а также FTP и веб-ресурсы. Для аудита сетевых компьютеров или для поиска доступных сетевых ресурсов Network Scanner могут использовать как сетевые администраторы, так и обычные пользователи.

Приложение не только найдет сетевые компьютеры и общие ресурсы, но и проверит права доступа к ним, которые пользователь сможет смонтировать как сетевой диск или открыть в Проводнике или в браузере. Результаты сканирования сети можно легко экспортировать в XML, HTML или текстовый файл или сохранить в самой программе.

Ключевые особенности Network Scanner:

  • Простота в использовании.
  • Хорошая производительность - используется многопоточное сканирование.
  • Возможность сканировать как несколько компьютеров, так и целые подсети.
  • Гибкие возможности фильтрации - можно отфильтровать результаты по типу ресурса или правам доступа.
  • Настраиваемая проверка состояния компьютера. Программа проверяет включение/выключение компьютера не только с помощью пинга, но и с помощью подключения к указанным пользователем портам.
  • Получение NetBIOS или доменного имени компьютера (заданного пользователем).
  • Отображение всех доступных ресурсов компьютера. Не только получение ресурсов NetBIOS, но и сканирование на наличие FTP и веб-серверов.
  • Аудит сетевых ресурсов. Программа проверит права доступа к ресурсам (чтение/запись) как для текущего пользователя, так и для любого указанного пользователя.
  • Не требуются привилегии администратора.
  • Экспорт результатов сканирования в XML, HTML или текстовый файл.
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