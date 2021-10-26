Network Scanner - IP-сканер, который используется для сканирования как крупных корпоративных сетей, насчитывающих сотни тысяч компьютеров, так и небольших домашних сетей с несколькими компьютерами. Хотя программа может сканировать список IP-адресов, компьютеров и диапазонов IP-адресов, количество компьютеров и подсетей неограниченно.

Network Scanner отображает все общие ресурсы, включая системные и скрытые общие ресурсы NetBIOS (Samba), а также FTP и веб-ресурсы. Для аудита сетевых компьютеров или для поиска доступных сетевых ресурсов Network Scanner могут использовать как сетевые администраторы, так и обычные пользователи.

Приложение не только найдет сетевые компьютеры и общие ресурсы, но и проверит права доступа к ним, которые пользователь сможет смонтировать как сетевой диск или открыть в Проводнике или в браузере. Результаты сканирования сети можно легко экспортировать в XML, HTML или текстовый файл или сохранить в самой программе.

Ключевые особенности Network Scanner: