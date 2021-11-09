GS RichCopy 360 для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $49.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:7.1 (1.1.88) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:45,64 Мб
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GS RichCopy 360 - полезное приложение предназначенное для пакетного копирования большого количества файлов из одного места в другое, которое позволяет избежать раздражающих ошибок, вызванных заблокированными открытыми файлами, слишком длинным путем к файлу или правами доступа. Данная программа копирует выбранные файлы нужным вам способом, без бесконечных подсказок об ошибках и необходимостью вмешательства пользователя.

Ключевые особенности GS RichCopy 360:

  • Облачная интеграция, копирование файлов/папок непосредственно в любой из облачных сервисов, таких как OneDrive, SharePoint Online, Azure Blob, AWS S3 или Google Drive. 
  • Возможность скопировать весь каталог или только измененные файлы.
  • Работа с заблокированными файлами и файлами с слишком длинными именами путей к файлам.
  • Не требует вмешательства пользователя после создания задания, если оно настроено на выполнение во встроенном планировщике.
  • Установка для папок назначения ту же отметку даты и времени, что и для исходных папок, в отличие от большинства инструментов копирования, которые присваивают папкам назначения дату копирования, а не дату изменения.
  • Возможность копировать файлы и папки с длинными именами (более 260 символов).
  • Одновременное копирование файлов (до 255 потоков), что обеспечивает высокую производительность и сокращает время работы.

 

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Отзывы о программе GS RichCopy 360

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