GS RichCopy 360 для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $49.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|7.1 (1.1.88) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GuruSquad
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|45,64 Мб
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GS RichCopy 360 - полезное приложение предназначенное для пакетного копирования большого количества файлов из одного места в другое, которое позволяет избежать раздражающих ошибок, вызванных заблокированными открытыми файлами, слишком длинным путем к файлу или правами доступа. Данная программа копирует выбранные файлы нужным вам способом, без бесконечных подсказок об ошибках и необходимостью вмешательства пользователя.
Ключевые особенности GS RichCopy 360:
- Облачная интеграция, копирование файлов/папок непосредственно в любой из облачных сервисов, таких как OneDrive, SharePoint Online, Azure Blob, AWS S3 или Google Drive.
- Возможность скопировать весь каталог или только измененные файлы.
- Работа с заблокированными файлами и файлами с слишком длинными именами путей к файлам.
- Не требует вмешательства пользователя после создания задания, если оно настроено на выполнение во встроенном планировщике.
- Установка для папок назначения ту же отметку даты и времени, что и для исходных папок, в отличие от большинства инструментов копирования, которые присваивают папкам назначения дату копирования, а не дату изменения.
- Возможность копировать файлы и папки с длинными именами (более 260 символов).
- Одновременное копирование файлов (до 255 потоков), что обеспечивает высокую производительность и сокращает время работы.
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