NZXT CAM для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.30.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:1,41 Мб
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NZXT CAM - приложение для мониторинга и настройки основных компонентов системы (процессор, память, видео, накопитель, сеть и пр.). Пользователю доступны ключевые показатели, как например, температура, частота, скорость вращения вентилятора и текущая загрузка.

Присутствует возможность отображения оверлея с выбранными параметрами, благодаря которому можно отслеживать нагрузку непосредственно во время игр. Поддерживается отображение текущего FPS, имеется настраиваемый мини-режим.

Кроме того NZXT CAM позволяет управлять подсветкой совместимых устройства, изменять ряд параметров видеокарты, а также управлять охлаждением и питанием. Имеется система профилей, которые могут быть активированы как вручную, так и привязаны к определенным процессам.

Особенности NZXT CAM:

  • Синхронизация игр. Настройте освещение и вентиляторы так, чтобы они менялись при запуске одной из тысяч поддерживаемых игр. Подберите цвета игры, измените освещение в соответствии с игровым звуком или выключите все освещение.
  • Интеллектуальное планирование. Настройте поведение вентиляторов и освещения для разного времени суток. Настройте медленное включение света в начале дня, работу охлаждающих устройств на повышенной мощности в послеобеденное время или автоматическое выключение света в качестве напоминания о необходимости ложиться спать.
  • Полная персонализация в соответствии с тем, как вы используете ПК. NZXT CAM сделает так, что освещение и охлаждающие устройства помогут вам полностью погрузиться в игру.
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