NZXT CAM - приложение для мониторинга и настройки основных компонентов системы (процессор, память, видео, накопитель, сеть и пр.). Пользователю доступны ключевые показатели, как например, температура, частота, скорость вращения вентилятора и текущая загрузка.

Присутствует возможность отображения оверлея с выбранными параметрами, благодаря которому можно отслеживать нагрузку непосредственно во время игр. Поддерживается отображение текущего FPS, имеется настраиваемый мини-режим.

Кроме того NZXT CAM позволяет управлять подсветкой совместимых устройства, изменять ряд параметров видеокарты, а также управлять охлаждением и питанием. Имеется система профилей, которые могут быть активированы как вручную, так и привязаны к определенным процессам.

Особенности NZXT CAM: