NZXT CAM для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.30.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|NZXT Inc.
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|1,41 Мб
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NZXT CAM - приложение для мониторинга и настройки основных компонентов системы (процессор, память, видео, накопитель, сеть и пр.). Пользователю доступны ключевые показатели, как например, температура, частота, скорость вращения вентилятора и текущая загрузка.
Присутствует возможность отображения оверлея с выбранными параметрами, благодаря которому можно отслеживать нагрузку непосредственно во время игр. Поддерживается отображение текущего FPS, имеется настраиваемый мини-режим.
Кроме того NZXT CAM позволяет управлять подсветкой совместимых устройства, изменять ряд параметров видеокарты, а также управлять охлаждением и питанием. Имеется система профилей, которые могут быть активированы как вручную, так и привязаны к определенным процессам.
Особенности NZXT CAM:
- Синхронизация игр. Настройте освещение и вентиляторы так, чтобы они менялись при запуске одной из тысяч поддерживаемых игр. Подберите цвета игры, измените освещение в соответствии с игровым звуком или выключите все освещение.
- Интеллектуальное планирование. Настройте поведение вентиляторов и освещения для разного времени суток. Настройте медленное включение света в начале дня, работу охлаждающих устройств на повышенной мощности в послеобеденное время или автоматическое выключение света в качестве напоминания о необходимости ложиться спать.
- Полная персонализация в соответствии с тем, как вы используете ПК. NZXT CAM сделает так, что освещение и охлаждающие устройства помогут вам полностью погрузиться в игру.
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