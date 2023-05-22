Drop Icons - легкая утилита, которая позволяет быстро конвертировать любые стандартные графические файлы в формат ICO. Может пригодиться дизайнерам, а также всем, кто хочет настроить значки для определенных файлов и папок на своем компьютере.

Интерфейс приложения состоит из небольшого отдельного окна, куда можно перетаскивать изображения, которые вы хотите конвертировать. Кроме того, вы можете перейти в нужную папку и выбрать оттуда файлы для конвертации.

Программа не предлагает слишком много опций, но тем не менее, вы можете указать, хотите ли вы сохранить созданные файлы ICO в той же папке, что и исходные изображения. Стрелку, расположенную в правом верхнем углу, можно использовать для удаления случайно добавленных файлов.

Стоит отметить, что количество изображений, которые можно конвертировать за один сеанс, не ограничено. Другое ограничение заключается в том, что, хотя вы можете просмотреть общее количество добавленных файлов, оно считается без учета трех первых изображений, которые вы можете предварительно просмотреть.

Приложение может генерировать файлы размером 16px, но размеры пикселей варьируются от 16 до 256, поэтому вы можете получить иконку высокого качества. В зависимости от операционной системы, файлы могут быть сгенерированы с адаптивными углами, как простыми, так и закругленными.

Особенности Drop Icons: