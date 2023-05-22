Drop Icons для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Испанский
|Разработчик:
|genesistoxical
|Категория:
|Иконки и курсоры
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|2,12 Мб
Drop Icons - легкая утилита, которая позволяет быстро конвертировать любые стандартные графические файлы в формат ICO. Может пригодиться дизайнерам, а также всем, кто хочет настроить значки для определенных файлов и папок на своем компьютере.
Интерфейс приложения состоит из небольшого отдельного окна, куда можно перетаскивать изображения, которые вы хотите конвертировать. Кроме того, вы можете перейти в нужную папку и выбрать оттуда файлы для конвертации.
Программа не предлагает слишком много опций, но тем не менее, вы можете указать, хотите ли вы сохранить созданные файлы ICO в той же папке, что и исходные изображения. Стрелку, расположенную в правом верхнем углу, можно использовать для удаления случайно добавленных файлов.
Стоит отметить, что количество изображений, которые можно конвертировать за один сеанс, не ограничено. Другое ограничение заключается в том, что, хотя вы можете просмотреть общее количество добавленных файлов, оно считается без учета трех первых изображений, которые вы можете предварительно просмотреть.
Приложение может генерировать файлы размером 16px, но размеры пикселей варьируются от 16 до 256, поэтому вы можете получить иконку высокого качества. В зависимости от операционной системы, файлы могут быть сгенерированы с адаптивными углами, как простыми, так и закругленными.
Особенности Drop Icons:
- Чистый и интуитивно понятный интерфейс.
- Быстрое преобразование нескольких изображений в иконки одновременно с помощью функции перетаскивания.
- Настройка цвета темы.
- Количество изображений для преобразования, вычитая три, которые отображаются в качестве предварительного просмотра.
- Возможность сохранять иконки в той же папке (по умолчанию).
- Возможность сохранить значки в определенной папке.
- Возможность сохранять конфигурацию в .ini файл.
- Генерируемые иконки имеют размер 16px, но для получения высококачественной иконки можно использовать размеры 16, 32, 48, 64, 128, 256 пикселей.
- Предотвращает дублирование ранее добавленного изображения.
- Возможность генерировать миниатюрные иконки.
- Адаптивные углы (закругленные или простые), в зависимости от версии ОС.
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