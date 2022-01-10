Biniware Run для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.4.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Быстрый запуск, доступ
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:263 Кб
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Biniware Run - портативный инструмент для Windows, который обеспечивает быстрый доступ к вашим любимым адресам веб-сайтов, файлам и папкам из одного места. Просто перетащите любой адрес сайта, файл или папку в цветной круг на рабочем столе, и вы сможете легко получить доступ ко всему, что вас интересует, с помощью этой удобной программы.

Присутствует возможность определять категории, перемещать, сортировать, импортировать, экспортировать или настраивать свои ярлыки в любое время. Вместо того, чтобы искать закладки в различных веб-браузерах, файлах или папках на своем компьютере, упростите свою работу и просмотр сайтов с помощью Biniware Run.

Особенности программы Biniware Run:

  • Простой в использовании и настраиваемый пользовательский интерфейс.
  • Поддержка перетаскивания адресов веб-сайтов, файлов и папок.
  • Поддерживается сортировка, перемещение, импорт и экспорт ярлыков.
  • Поддерживается импорт из файлов закладок HTLM, экспортированных с помощью всех веб-браузеров.
  • Доступ ко всем ярлыкам в любом месте с помощью настраиваемых глобальных сочетаний клавиш.
  • Конфигурация хранится в формате XML, что позволяет легко редактировать файл в любом текстовом редакторе.
  • Портативность - можно перемещать и запускать приложение из любой папки на компьютере.
  • Полная поддержка стандартных учетных записей пользователей.
  • И многое другое...
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