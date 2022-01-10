Biniware Run - портативный инструмент для Windows, который обеспечивает быстрый доступ к вашим любимым адресам веб-сайтов, файлам и папкам из одного места. Просто перетащите любой адрес сайта, файл или папку в цветной круг на рабочем столе, и вы сможете легко получить доступ ко всему, что вас интересует, с помощью этой удобной программы.

Присутствует возможность определять категории, перемещать, сортировать, импортировать, экспортировать или настраивать свои ярлыки в любое время. Вместо того, чтобы искать закладки в различных веб-браузерах, файлах или папках на своем компьютере, упростите свою работу и просмотр сайтов с помощью Biniware Run.

Особенности программы Biniware Run: