Biniware Run для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.4.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Dicu Alexandru
|Категория:
|Быстрый запуск, доступ
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|263 Кб
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Biniware Run - портативный инструмент для Windows, который обеспечивает быстрый доступ к вашим любимым адресам веб-сайтов, файлам и папкам из одного места. Просто перетащите любой адрес сайта, файл или папку в цветной круг на рабочем столе, и вы сможете легко получить доступ ко всему, что вас интересует, с помощью этой удобной программы.
Присутствует возможность определять категории, перемещать, сортировать, импортировать, экспортировать или настраивать свои ярлыки в любое время. Вместо того, чтобы искать закладки в различных веб-браузерах, файлах или папках на своем компьютере, упростите свою работу и просмотр сайтов с помощью Biniware Run.
Особенности программы Biniware Run:
- Простой в использовании и настраиваемый пользовательский интерфейс.
- Поддержка перетаскивания адресов веб-сайтов, файлов и папок.
- Поддерживается сортировка, перемещение, импорт и экспорт ярлыков.
- Поддерживается импорт из файлов закладок HTLM, экспортированных с помощью всех веб-браузеров.
- Доступ ко всем ярлыкам в любом месте с помощью настраиваемых глобальных сочетаний клавиш.
- Конфигурация хранится в формате XML, что позволяет легко редактировать файл в любом текстовом редакторе.
- Портативность - можно перемещать и запускать приложение из любой папки на компьютере.
- Полная поддержка стандартных учетных записей пользователей.
- И многое другое...
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