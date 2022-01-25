USB for Remote Desktop для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $199.95
Ограничение:15 дней, функциональные ограничения
Версия:6.0.8.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Быстрый запуск, доступ
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:17,5 Мб
СКАЧАТЬ
USB for Remote Desktop скриншот № 1

USB for Remote Desktop - программа для удаленного доступа к локальным USB-устройствам. Когда вы работаете в среде удаленного рабочего стола, бывает весьма проблематично получить доступ к локально подключенным USB-устройствам. В некоторых случаях можно использовать некоторые обходные пути, например, подключить USB-устройство непосредственно к удаленной машине, но в большинстве случаев это не является решением проблемы.

USB for Remote Desktop - это программа, позволяющая перенаправлять локально подключенные USB-устройства на сеанс удаленного рабочего стола. При этом создается впечатление, что USB-устройство подключено непосредственно к удаленному ПК.

Программа состоит из серверной и рабочей частей. Workstation устанавливается на локальный компьютер или тонкий клиент, к которому физически подключены USB-устройства. Серверная часть устанавливается на удаленной стороне, к которой вы подключаетесь через Microsoft RDP, Teradici PCoIP или Citrix ICA. Серверная часть делает перенаправленные USB-устройства доступными для удаленных пользователей.

Программа поддерживает широкий спектр USB-оборудования и не требует специальной настройки. Также поддерживаются Windows и Linux в качестве удаленного рабочего стола в различных конфигурациях. Не имеет значения, какой протокол используется для доступа к удаленной стороне - Microsoft RDP, Teradici PCoIP, Citrix ICA. Не имеет значения, какая среда используется - Microsoft Azure, Microsoft Terminal Services, Hyper-V, Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, VMware View, Amazon Workspaces и другие.

Особенности USB for Remote Desktop:

  • Не требует установки драйверов USB-устройств на локальной машине или тонком клиенте.
  • Программа поддерживает широкий спектр USB-оборудования и не требует специальной настройки.
  • Возможность настроить на немедленное и автоматическое перенаправление любого вновь подключенного USB-устройства.
  • Перенаправление на какой-либо выделенный порт USB.
  • Передает данные напрямую только между программными частями Workstation и Server, установленными на ваших компьютерах, и не подключается к каким-либо сторонним серверам.
  • Связь между рабочей станцией и сервером устанавливается с использованием виртуальных каналов в рамках протоколов удаленного рабочего стола.
  • Поддержка Microsoft RDP, Teradici PCoIP, Citrix ICA.
  • Поддержка Microsoft Azure, Microsoft Terminal Services, Hyper-V, Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, VMware View, Amazon Workspaces и др.
  • Нет необходимости изменять настройки брандмауэра.
ТОП-сегодня раздела "Быстрый запуск, доступ"
 

скачать Winstep NexusWinstep Nexus 20.10

Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и...

скачать RocketDockRocketDock 1.3.5

RocketDock - Панель для быстрого запуска программ в стиле Mac OS - анимированная и с изменяемой степенью прозрачности...

скачать Start Menu 10Start Menu 10 6.1

Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему...

скачать HotkeycontrolHotkeycontrol 8.4

Утилита Hotkeycontrol позволяет назначать «горячие» клавиши и их комбинации для нужд...

скачать HotkeyPHotkeyP 4.9

HotkeyP - небольшая портативная утилита для организации своих собственных сочетаний горячих клавиш...

скачать Startup DelayerStartup Delayer 3.0 Build 366

Startup Delayer - простая программа для оптимизации процесса автозагрузки приложений в ОС Windows....

Отзывы о программе USB for Remote Desktop

Admin

Отзывов о программе USB for Remote Desktop 6.0.8.6 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв