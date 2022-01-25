USB for Remote Desktop для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $199.95
|Ограничение:
|15 дней, функциональные ограничения
|Версия:
|6.0.8.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|FabulaTech LLP
|Категория:
|Быстрый запуск, доступ
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|17,5 Мб
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USB for Remote Desktop - программа для удаленного доступа к локальным USB-устройствам. Когда вы работаете в среде удаленного рабочего стола, бывает весьма проблематично получить доступ к локально подключенным USB-устройствам. В некоторых случаях можно использовать некоторые обходные пути, например, подключить USB-устройство непосредственно к удаленной машине, но в большинстве случаев это не является решением проблемы.
USB for Remote Desktop - это программа, позволяющая перенаправлять локально подключенные USB-устройства на сеанс удаленного рабочего стола. При этом создается впечатление, что USB-устройство подключено непосредственно к удаленному ПК.
Программа состоит из серверной и рабочей частей. Workstation устанавливается на локальный компьютер или тонкий клиент, к которому физически подключены USB-устройства. Серверная часть устанавливается на удаленной стороне, к которой вы подключаетесь через Microsoft RDP, Teradici PCoIP или Citrix ICA. Серверная часть делает перенаправленные USB-устройства доступными для удаленных пользователей.
Программа поддерживает широкий спектр USB-оборудования и не требует специальной настройки. Также поддерживаются Windows и Linux в качестве удаленного рабочего стола в различных конфигурациях. Не имеет значения, какой протокол используется для доступа к удаленной стороне - Microsoft RDP, Teradici PCoIP, Citrix ICA. Не имеет значения, какая среда используется - Microsoft Azure, Microsoft Terminal Services, Hyper-V, Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, VMware View, Amazon Workspaces и другие.
Особенности USB for Remote Desktop:
- Не требует установки драйверов USB-устройств на локальной машине или тонком клиенте.
- Программа поддерживает широкий спектр USB-оборудования и не требует специальной настройки.
- Возможность настроить на немедленное и автоматическое перенаправление любого вновь подключенного USB-устройства.
- Перенаправление на какой-либо выделенный порт USB.
- Передает данные напрямую только между программными частями Workstation и Server, установленными на ваших компьютерах, и не подключается к каким-либо сторонним серверам.
- Связь между рабочей станцией и сервером устанавливается с использованием виртуальных каналов в рамках протоколов удаленного рабочего стола.
- Поддержка Microsoft RDP, Teradici PCoIP, Citrix ICA.
- Поддержка Microsoft Azure, Microsoft Terminal Services, Hyper-V, Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, VMware View, Amazon Workspaces и др.
- Нет необходимости изменять настройки брандмауэра.
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