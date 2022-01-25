USB for Remote Desktop - программа для удаленного доступа к локальным USB-устройствам. Когда вы работаете в среде удаленного рабочего стола, бывает весьма проблематично получить доступ к локально подключенным USB-устройствам. В некоторых случаях можно использовать некоторые обходные пути, например, подключить USB-устройство непосредственно к удаленной машине, но в большинстве случаев это не является решением проблемы.

USB for Remote Desktop - это программа, позволяющая перенаправлять локально подключенные USB-устройства на сеанс удаленного рабочего стола. При этом создается впечатление, что USB-устройство подключено непосредственно к удаленному ПК.

Программа состоит из серверной и рабочей частей. Workstation устанавливается на локальный компьютер или тонкий клиент, к которому физически подключены USB-устройства. Серверная часть устанавливается на удаленной стороне, к которой вы подключаетесь через Microsoft RDP, Teradici PCoIP или Citrix ICA. Серверная часть делает перенаправленные USB-устройства доступными для удаленных пользователей.

Программа поддерживает широкий спектр USB-оборудования и не требует специальной настройки. Также поддерживаются Windows и Linux в качестве удаленного рабочего стола в различных конфигурациях. Не имеет значения, какой протокол используется для доступа к удаленной стороне - Microsoft RDP, Teradici PCoIP, Citrix ICA. Не имеет значения, какая среда используется - Microsoft Azure, Microsoft Terminal Services, Hyper-V, Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, VMware View, Amazon Workspaces и другие.

Особенности USB for Remote Desktop: