GnuCash - удобное программное обеспечение для ведения бухгалтерского учета. Приложение умеет проводить транзакции по расписанию, имеет гибкую систему отчетов и графиков, может следить за вашими кредитами и пр. Также программа позволяет импортировать файлы из других финансовых систем, при работе можно выбрать нужную вам валюту, имеется встроенный финансовый калькулятор.

Основные возможности GnuCash: