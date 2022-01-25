GnuCash для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GnuCash Project
|Категория:
|Ведение дел
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|146,36 Мб
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GnuCash - удобное программное обеспечение для ведения бухгалтерского учета. Приложение умеет проводить транзакции по расписанию, имеет гибкую систему отчетов и графиков, может следить за вашими кредитами и пр. Также программа позволяет импортировать файлы из других финансовых систем, при работе можно выбрать нужную вам валюту, имеется встроенный финансовый калькулятор.
Основные возможности GnuCash:
- Операции с чеками и кредитными картами, а также операции с доходами, акциями и валютой.
- Возможность ввода разделенных транзакций.
- Возможность пометить транзакцию как очищенную или согласованную.
- Автозаполнение введенных транзакций.
- Возможность отображения нескольких счетов в одном окне регистра.
- Сводная панель, которая отображает всю информацию о балансе соответствующего счета.
- Множество опций для настройки внешнего вида и стиля отображения.
- Возможность установить автоматическое напоминание о наступлении срока транзакции.
- Встроенный модуль для отображения графиков в виде гистрограмм, круговых диаграмм и пр.
- Настраиваемые отчеты.
- Типы счетов доходов/расходов позволяют классифицировать движение денежных средств.
- Возможность хранить данные в базе данных SQL, используя SQLite3, MySQL или PostgreSQL.
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