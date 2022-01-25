GnuCash для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Ведение дел
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:146,36 Мб
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GnuCash - удобное программное обеспечение для ведения бухгалтерского учета. Приложение умеет проводить транзакции по расписанию, имеет гибкую систему отчетов и графиков, может следить за вашими кредитами и пр. Также программа позволяет импортировать файлы из других финансовых систем, при работе можно выбрать нужную вам валюту, имеется встроенный финансовый калькулятор.

Основные возможности GnuCash:

  • Операции с чеками и кредитными картами, а также операции с доходами, акциями и валютой.
  • Возможность ввода разделенных транзакций.
  • Возможность пометить транзакцию как очищенную или согласованную.
  • Автозаполнение введенных транзакций.
  • Возможность отображения нескольких счетов в одном окне регистра.
  • Сводная панель, которая отображает всю информацию о балансе соответствующего счета.
  • Множество опций для настройки внешнего вида и стиля отображения.
  • Возможность установить автоматическое напоминание о наступлении срока транзакции.
  • Встроенный модуль для отображения графиков в виде гистрограмм, круговых диаграмм и пр.
  • Настраиваемые отчеты.
  • Типы счетов доходов/расходов позволяют классифицировать движение денежных средств.
  • Возможность хранить данные в базе данных SQL, используя SQLite3, MySQL или PostgreSQL.
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