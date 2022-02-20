Enjin Wallet для iOS

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.15.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:iOS iOS 12.x, iOS 13.x, iOS 14.x, iOS 15.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:NFT
Загрузок (сегодня/всего):2 / 3 | Статистика
Размер:43,8 Мб
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Enjin: NFT Crypto Wallet - простой, удобный, надежный кошелек для криптомонет, а так же NFT. Enjin имеет собственную монету Enjin Coin и встроенный в приложение обмен криптовалют. Приложение позволяет легко импортировать другие криптовалютные кошельки.

Разработчики дарят 1 NFT всем новым пользователям кошелька. Как выглядит NFT можно посмотреть на одном из скриншотов к этому приложению. Полученный NFT можно сразу продать при желании.

Основыне возможности крипто кошелька Enjin: NFT Crypto Wallet:

  • создание резервной копии кошелька
  • импорт токенов
  • редактирование списка монет
  • управление кошельками
  • продажа NFT токенов непосредственно из приложения
  • Передача NFT токена на любой кошелек.                                                                                                                                                                                                                
Что нового в Enjin Wallet 1.15.11?
  • Исправлены найденные ошибки
  • Оптимизированы используемые алгоритмы.

Отзывы о программе Enjin Wallet

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