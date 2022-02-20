Enjin: NFT Crypto Wallet - простой, удобный, надежный кошелек для криптомонет, а так же NFT. Enjin имеет собственную монету Enjin Coin и встроенный в приложение обмен криптовалют. Приложение позволяет легко импортировать другие криптовалютные кошельки.

Разработчики дарят 1 NFT всем новым пользователям кошелька. Как выглядит NFT можно посмотреть на одном из скриншотов к этому приложению. Полученный NFT можно сразу продать при желании.

Основыне возможности крипто кошелька Enjin: NFT Crypto Wallet: