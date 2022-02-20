Enjin Wallet для iOS
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.15.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|iOS iOS 12.x, iOS 13.x, iOS 14.x, iOS 15.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Enjin PTE LTD
|Категория:
|NFT
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 3 | Статистика
|Размер:
|43,8 Мб
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Enjin: NFT Crypto Wallet - простой, удобный, надежный кошелек для криптомонет, а так же NFT. Enjin имеет собственную монету Enjin Coin и встроенный в приложение обмен криптовалют. Приложение позволяет легко импортировать другие криптовалютные кошельки.
Разработчики дарят 1 NFT всем новым пользователям кошелька. Как выглядит NFT можно посмотреть на одном из скриншотов к этому приложению. Полученный NFT можно сразу продать при желании.
Основыне возможности крипто кошелька Enjin: NFT Crypto Wallet:
- создание резервной копии кошелька
- импорт токенов
- редактирование списка монет
- управление кошельками
- продажа NFT токенов непосредственно из приложения
- Передача NFT токена на любой кошелек.
- Enjin Wallet скачать под Android
Что нового в Enjin Wallet 1.15.11?
- Исправлены найденные ошибки
- Оптимизированы используемые алгоритмы.
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