Enjin: Bitcoin, Ethereum, NFT Crypto Wallet - Enjin имеет собственную монету Enjin Coin и встроенный в приложение обмен криптовалют. Приложение позволяет легко импортировать другие криптовалютные кошельки.

Разработчики монеты ENJ (кстати, монета очень перспективная в плане роста цены и может еще дать многие иксы, так что присмотритесь к этой монете по-внимательнее, может стоить пополнить ею свой портфель) дарят 1 NFT всем новым пользователям кошелька. Как выглядит NFT можно посмотреть на одном из скриншотов. Подаренный NFT можно сразу продать или кому-то подарить просто переведя на адрес кошелька друга.

Основыне возможности Enjin: NFT Crypto Wallet: