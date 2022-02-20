Enjin Wallet для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.15.1-r | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:NFT
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:32,11 Мб
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Enjin: Bitcoin, Ethereum, NFT Crypto Wallet - Enjin имеет собственную монету Enjin Coin и встроенный в приложение обмен криптовалют. Приложение позволяет легко импортировать другие криптовалютные кошельки.

Разработчики монеты ENJ (кстати, монета очень перспективная в плане роста цены и может еще дать многие иксы, так что присмотритесь к этой монете по-внимательнее, может стоить пополнить ею свой портфель) дарят 1 NFT всем новым пользователям кошелька. Как выглядит NFT можно посмотреть на одном из скриншотов. Подаренный NFT можно сразу продать или кому-то подарить просто переведя на адрес кошелька друга.

Основыне возможности Enjin: NFT Crypto Wallet:

  • создание резервной копии крипто кошелька
  • импорт токенов
  • редактирование списка монет
  • управление кошельками
  • продажа NFT токенов непосредственно из приложения
  • Передача NFT токена на любой кошелек.
Что нового в Enjin Wallet 1.15.1-r?
  • исправлены ошибки

Отзывы о программе Enjin Wallet

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