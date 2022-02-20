Enjin Wallet для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.15.1-r | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Enjin PTE LTD
|Категория:
|NFT
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|32,11 Мб
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Enjin: Bitcoin, Ethereum, NFT Crypto Wallet - Enjin имеет собственную монету Enjin Coin и встроенный в приложение обмен криптовалют. Приложение позволяет легко импортировать другие криптовалютные кошельки.
Разработчики монеты ENJ (кстати, монета очень перспективная в плане роста цены и может еще дать многие иксы, так что присмотритесь к этой монете по-внимательнее, может стоить пополнить ею свой портфель) дарят 1 NFT всем новым пользователям кошелька. Как выглядит NFT можно посмотреть на одном из скриншотов. Подаренный NFT можно сразу продать или кому-то подарить просто переведя на адрес кошелька друга.
Основыне возможности Enjin: NFT Crypto Wallet:
- создание резервной копии крипто кошелька
- импорт токенов
- редактирование списка монет
- управление кошельками
- продажа NFT токенов непосредственно из приложения
- Передача NFT токена на любой кошелек.
- Enjin Wallet скачать для iPhone, iPad, iPod Touch
- исправлены ошибки
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