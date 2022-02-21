Grub2Win для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.2.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Drummer
|Категория:
|Boot менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,2 Мб
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Grub2Win - boot-менеджер с открытым исходным кодом для безопасной двойной загрузки Windows и Linux на дисках с GPT и MBR, выбирая нужную ОС во время его запуска. Работает с прошивками EFI и BIOS.
Grub2Win загружает родной код GNU Grub версии 2.06. Все устанавливается в один каталог размером 20 МБ на диске C. При установке также копируется несколько небольших загрузочных модулей в раздел EFI.
Автоматически генерирует файлы конфигурации для PhoenixOS, Android, Ubuntu, Debian, Suse, Fedora, Manjaro, Mint, Clover и Windows. Вы можете импортировать файлы конфигурации Linux для большинства других дистрибутивов. Для каждого пункта меню можно вводить свои собственные команды.
Особенности Grub2Win:
- Поддерживает как 64- и 32-битные EFI, так и прошивки BIOS.
- Требуется всего один каталог на диске C, около 20 МБ дискового пространства.
- Позволяет установить порядок загрузки прошивки EFI из Windows.
- Предварительный просмотр и настройка 9 включенных в комплект графических фоновых тем. Вы также можете создавать и настраивать свои собственные фоновые темы.
- Работает со всеми файловыми системами, включая Mac hfs и Btrfs.
- Может искать и загружать раздел по его UUID или метке. Поддерживает расширенные сценарии.
- Работает с дисками GPT и MBR - до 128 первичных разделов на диске.
- Поддерживает очень большие (более 40 ТБ) диски и разделы.
- Автоматически генерирует файлы конфигурации для Windows, PhoenixOS, Android, Ubuntu, Debian, Suse, Fedora, Manjaro, Mint, Clover и др.
- Импортирует файлы конфигурации для большинства других дистрибутивов Linux.
- Настройка Grub выполняется из Windows - конфигурирование в Linux не требуется.
- Включает загрузочные модули и библиотеки GNU Grub 2.06 с открытым исходным кодом.
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Отзывы о программе Grub2Win
Admin
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