Grub2Win - boot-менеджер с открытым исходным кодом для безопасной двойной загрузки Windows и Linux на дисках с GPT и MBR, выбирая нужную ОС во время его запуска. Работает с прошивками EFI и BIOS.

Grub2Win загружает родной код GNU Grub версии 2.06. Все устанавливается в один каталог размером 20 МБ на диске C. При установке также копируется несколько небольших загрузочных модулей в раздел EFI.

Автоматически генерирует файлы конфигурации для PhoenixOS, Android, Ubuntu, Debian, Suse, Fedora, Manjaro, Mint, Clover и Windows. Вы можете импортировать файлы конфигурации Linux для большинства других дистрибутивов. Для каждого пункта меню можно вводить свои собственные команды.

Особенности Grub2Win: