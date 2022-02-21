Grub2Win для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.2.8 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
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Категория:Boot менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,2 Мб
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Grub2Win - boot-менеджер с открытым исходным кодом для безопасной двойной загрузки Windows и Linux на дисках с GPT и MBR, выбирая нужную ОС во время его запуска. Работает с прошивками EFI и BIOS.

Grub2Win загружает родной код GNU Grub версии 2.06. Все устанавливается в один каталог размером 20 МБ на диске C. При установке также копируется несколько небольших загрузочных модулей в раздел EFI.

Автоматически генерирует файлы конфигурации для PhoenixOS, Android, Ubuntu, Debian, Suse, Fedora, Manjaro, Mint, Clover и Windows. Вы можете импортировать файлы конфигурации Linux для большинства других дистрибутивов. Для каждого пункта меню можно вводить свои собственные команды.

Особенности Grub2Win:

  • Поддерживает как 64- и 32-битные EFI, так и прошивки BIOS.
  • Требуется всего один каталог на диске C, около 20 МБ дискового пространства.
  • Позволяет установить порядок загрузки прошивки EFI из Windows.
  • Предварительный просмотр и настройка 9 включенных в комплект графических фоновых тем. Вы также можете создавать и настраивать свои собственные фоновые темы.
  • Работает со всеми файловыми системами, включая Mac hfs и Btrfs.
  • Может искать и загружать раздел по его UUID или метке. Поддерживает расширенные сценарии.
  • Работает с дисками GPT и MBR - до 128 первичных разделов на диске.
  • Поддерживает очень большие (более 40 ТБ) диски и разделы.
  • Автоматически генерирует файлы конфигурации для Windows, PhoenixOS, Android, Ubuntu, Debian, Suse, Fedora, Manjaro, Mint, Clover и др.
  • Импортирует файлы конфигурации для большинства других дистрибутивов Linux.
  • Настройка Grub выполняется из Windows - конфигурирование в Linux не требуется.
  • Включает загрузочные модули и библиотеки GNU Grub 2.06 с открытым исходным кодом.
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