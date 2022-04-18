Пасьянс Паганини для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 0
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Карточные - Логические
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,28 Мб
Пасьянс Паганини скриншот № 1
Пасьянс Паганини скриншот № 2

Пасьянс Паганини - увекательный карточный пасьянс, в котором необходимо собрать карты одной масти в линию в восходящих последовательностях.

После раскладки тузы перемещаются в левую сторону поля и от них уже начинается раскладка пасьянса. Карты можно перемещать на свободные поля по определенным правилам. Справа от туза кладется шестерка той-же масти что и туз, в другие же места можно положить карту если справа он нее располагается карта той-же масти но выше по старшинству или слева карта той-же масти, но на одну позицию ниже по старшинству. Пасьянс считается сложенным если по всех линиях располагаются карты одной масти в последовательности (Туз, 6, 7, 8, 9, 10, Валет, Дама, Король).

Пасьянс Паганини не только развивает мышление и внимательность, но и поможет расслабиться в перерыв на работе, и провести время с пользой. Попробовав данный пасьянс, мне он очень понравится и если есть свободная минутка лучше провести ее с пользой разложив пасьянс.

ТОП-сегодня раздела "Карточные"
 

скачать Пасьянс "Паук"Пасьянс "Паук" 5.1.2600.2180

Легендарный классический пасьянс "Паук" (Spider) для ОС Windows, в которой игроку необходимо...

скачать Windows 7 games for Windows 11, 10Windows 7 games for Windows 11, 10 v3

В этот пакет игр входят все классические игры для Windows 7, доступные теперь и для ОС Windows...

скачать Пасьянс КосынкаПасьянс Косынка 1.0

Неплохая реализация популярного пасьянса Косынка, в котором необходимо разложить карты...

скачать Карточная игра 1000Карточная игра 1000 3.1

Карточная игра 1000 - электронная версия карточной игры Тысяча, в которой игрокам,...

скачать MARRIAGEMARRIAGE 2.44

Marriage (Марьяж) - Лучшая программа для преферансистов! Содержит полный комплект разновидностей преферанса: сочинку, ленинградку, ростов, гусарик....

скачать Пасьянс ПаукПасьянс Паук 6.4

Бесплатное простое приложение, которое представляет собой популярный карточный пасьянс...

Отзывы о программе Пасьянс Паганини

Admin

Отзывов о программе Пасьянс Паганини 1.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв