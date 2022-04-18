Пасьянс Паганини для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MaxLim
|Категории:
|Карточные - Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,28 Мб
Пасьянс Паганини - увекательный карточный пасьянс, в котором необходимо собрать карты одной масти в линию в восходящих последовательностях.
После раскладки тузы перемещаются в левую сторону поля и от них уже начинается раскладка пасьянса. Карты можно перемещать на свободные поля по определенным правилам. Справа от туза кладется шестерка той-же масти что и туз, в другие же места можно положить карту если справа он нее располагается карта той-же масти но выше по старшинству или слева карта той-же масти, но на одну позицию ниже по старшинству. Пасьянс считается сложенным если по всех линиях располагаются карты одной масти в последовательности (Туз, 6, 7, 8, 9, 10, Валет, Дама, Король).
Пасьянс Паганини не только развивает мышление и внимательность, но и поможет расслабиться в перерыв на работе, и провести время с пользой. Попробовав данный пасьянс, мне он очень понравится и если есть свободная минутка лучше провести ее с пользой разложив пасьянс.
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