Пасьянс Паганини - увекательный карточный пасьянс, в котором необходимо собрать карты одной масти в линию в восходящих последовательностях.

После раскладки тузы перемещаются в левую сторону поля и от них уже начинается раскладка пасьянса. Карты можно перемещать на свободные поля по определенным правилам. Справа от туза кладется шестерка той-же масти что и туз, в другие же места можно положить карту если справа он нее располагается карта той-же масти но выше по старшинству или слева карта той-же масти, но на одну позицию ниже по старшинству. Пасьянс считается сложенным если по всех линиях располагаются карты одной масти в последовательности (Туз, 6, 7, 8, 9, 10, Валет, Дама, Король).

Пасьянс Паганини не только развивает мышление и внимательность, но и поможет расслабиться в перерыв на работе, и провести время с пользой. Попробовав данный пасьянс, мне он очень понравится и если есть свободная минутка лучше провести ее с пользой разложив пасьянс.