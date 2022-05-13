VoodooShield для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|VoodooSoft
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30,44 Мб
VoodooShield - защита на основе обработки исключений, которая запрещает запуск программ, не добавленных в "белый список". VoodooShield не предназначен для замены стационарной антивирусной защиты, а лишь является полезным дополнением, способным существенно повысить уровень безопасности.
Данный инструмент блокирует запуск новых приложений (включая вредоносное ПО и вирусы), не числящихся в белых списках при использовании программ, подключенных к Интернету (браузеры, почтовые клиенты и т.д.). Решение использует собственную проактивную технологию на основе снимков белых списков для защиты от вредоносных программ и вирусов. VoodooShield использует запатентованный механизм автоматической защиты и блокировки компьютера, который вступает в действие при запуске приложений для работы с сетью.
VoodooShield автоматически загружает заблокированные файлы для анализа с помощью 57 самых популярных антивирусных двигателей и выводит полный отчет по результатам анализа. Если проанализированный файл неизвестен 57 сканерам, его не стоит запускать, даже если VoodooAi признает файл безопасным.
Особенности VoodooShield:
- Различные режимы работы (Отключить защиту, Режим обучения, Автопилот / режим антивируса, Интеллектуальный, Всегда активен).
- Использование технологии машинного обучения и искусственного интеллекта для анализа файлов на предмет вредоносной природы.
- Автоматическая загрузка заблокированных файлов для анализа с помощью 57 самых популярных антивирусных движков.
- Поддержка drag and drop для перетаскивания файла на виджет рабочего стола VoodooShield для его последующего сканирования в облачном сервисе.
- Обнаружение ложных срабатываний.
- Возможность создавать расширенный снимок, который позволяют добавлять в исключения недавно установленные программы и текущие программы в папке Program Files.
- Возможность выполнять заблокированный файл в локальной изолированной среде, в которой файл запускается с определенными ограничениями.
- Облачная песочница Cuckoo. Возможность исполнять подозрительный объект в удаленной виртуализированной среде и получать подробный анализ о его поведении перед запуском в реальной системе.
- Анализ в режиме реального времени.
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