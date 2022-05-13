VoodooShield - защита на основе обработки исключений, которая запрещает запуск программ, не добавленных в "белый список". VoodooShield не предназначен для замены стационарной антивирусной защиты, а лишь является полезным дополнением, способным существенно повысить уровень безопасности.

Данный инструмент блокирует запуск новых приложений (включая вредоносное ПО и вирусы), не числящихся в белых списках при использовании программ, подключенных к Интернету (браузеры, почтовые клиенты и т.д.). Решение использует собственную проактивную технологию на основе снимков белых списков для защиты от вредоносных программ и вирусов. VoodooShield использует запатентованный механизм автоматической защиты и блокировки компьютера, который вступает в действие при запуске приложений для работы с сетью.

VoodooShield автоматически загружает заблокированные файлы для анализа с помощью 57 самых популярных антивирусных двигателей и выводит полный отчет по результатам анализа. Если проанализированный файл неизвестен 57 сканерам, его не стоит запускать, даже если VoodooAi признает файл безопасным.

Особенности VoodooShield: