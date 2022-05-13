VoodooShield для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.10 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Контроль доступа
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30,44 Мб
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VoodooShield скриншот № 2
VoodooShield скриншот № 3

VoodooShield - защита на основе обработки исключений, которая запрещает запуск программ, не добавленных в "белый список". VoodooShield не предназначен для замены стационарной антивирусной защиты, а лишь является полезным дополнением, способным существенно повысить уровень безопасности.

Данный инструмент блокирует запуск новых приложений (включая вредоносное ПО и вирусы), не числящихся в белых списках при использовании программ, подключенных к Интернету (браузеры, почтовые клиенты и т.д.). Решение использует собственную проактивную технологию на основе снимков белых списков для защиты от вредоносных программ и вирусов. VoodooShield использует запатентованный механизм автоматической защиты и блокировки компьютера, который вступает в действие при запуске приложений для работы с сетью.

VoodooShield автоматически загружает заблокированные файлы для анализа с помощью 57 самых популярных антивирусных двигателей и выводит полный отчет по результатам анализа. Если проанализированный файл неизвестен 57 сканерам, его не стоит запускать, даже если VoodooAi признает файл безопасным.

Особенности VoodooShield:

  • Различные режимы работы (Отключить защиту, Режим обучения, Автопилот / режим антивируса, Интеллектуальный, Всегда активен).
  • Использование технологии машинного обучения и искусственного интеллекта для анализа файлов на предмет вредоносной природы.
  • Автоматическая загрузка заблокированных файлов для анализа с помощью 57 самых популярных антивирусных движков.
  • Поддержка drag and drop для перетаскивания файла на виджет рабочего стола VoodooShield для его последующего сканирования в облачном сервисе.
  • Обнаружение ложных срабатываний.
  • Возможность создавать расширенный снимок, который позволяют добавлять в исключения недавно установленные программы и текущие программы в папке Program Files.
  • Возможность выполнять заблокированный файл в локальной изолированной среде, в которой файл запускается с определенными ограничениями.
  • Облачная песочница Cuckoo. Возможность исполнять подозрительный объект в удаленной виртуализированной среде и получать подробный анализ о его поведении перед запуском в реальной системе.
  • Анализ в режиме реального времени.
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