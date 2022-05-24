ImgDrive для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Образы дисков
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:694 Кб
ImgDrive скриншот № 1
ImgDrive скриншот № 2
ImgDrive скриншот № 3
ImgDrive скриншот № 4

ImgDrive - простой и надежный эмулятор дисков, позволяющий монтировать файлы образов дисков, сохраненных в различных форматах. Он очень прост в использовании, работает из системного трея и интегрирован в контекстное меню Windows.

ImgDrive позволяет одним щелчком мыши монтировать ISO, CUE (файлы Cue листов APE/FLAC/WAV/BIN), NRG (файлы образов Nero), MDS/MDF (файлы образов дескрипторов носителей), CCD (файлы образов CloneCD), ISZ образы (сжатые файлы образов ISO), монтировать .APE/.FLAC/.WAV файлы как AUDIO CD, поддерживать до 7 виртуальных приводов одновременно, поддерживать мультисессионные образы дисков (.CCD/.MDS/.NRG).

Особенности ImgDrive:

  • Монтирование образов iso, cue, nrg, mds/mdf, ccd, isz одним щелчком мыши.
  • Поддержка 32- и 64-разрядных версий Windows от XP до Windows 11.
  • Возможность монтировать ape, flac, m4a, wav, wavpack, tta файлы как AUDIO CD (16 бит/44.1 кГц).
  • Монтирование папки как DVD/BD.
  • Возможность монтировать образы в командной строке.
  • Не требует перезагрузки после установки.
  • Поддержка до 7 виртуальных приводов одновременно.
  • Поддержка мультисессионных образов дисков (ccd/mds/nrg).
  • Наличие специальной портативной версии.
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