ImgDrive для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Yubsoft
|Категория:
|Образы дисков
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|694 Кб
ImgDrive - простой и надежный эмулятор дисков, позволяющий монтировать файлы образов дисков, сохраненных в различных форматах. Он очень прост в использовании, работает из системного трея и интегрирован в контекстное меню Windows.
ImgDrive позволяет одним щелчком мыши монтировать ISO, CUE (файлы Cue листов APE/FLAC/WAV/BIN), NRG (файлы образов Nero), MDS/MDF (файлы образов дескрипторов носителей), CCD (файлы образов CloneCD), ISZ образы (сжатые файлы образов ISO), монтировать .APE/.FLAC/.WAV файлы как AUDIO CD, поддерживать до 7 виртуальных приводов одновременно, поддерживать мультисессионные образы дисков (.CCD/.MDS/.NRG).
Особенности ImgDrive:
- Монтирование образов iso, cue, nrg, mds/mdf, ccd, isz одним щелчком мыши.
- Поддержка 32- и 64-разрядных версий Windows от XP до Windows 11.
- Возможность монтировать ape, flac, m4a, wav, wavpack, tta файлы как AUDIO CD (16 бит/44.1 кГц).
- Монтирование папки как DVD/BD.
- Возможность монтировать образы в командной строке.
- Не требует перезагрузки после установки.
- Поддержка до 7 виртуальных приводов одновременно.
- Поддержка мультисессионных образов дисков (ccd/mds/nrg).
- Наличие специальной портативной версии.
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