ImgDrive - простой и надежный эмулятор дисков, позволяющий монтировать файлы образов дисков, сохраненных в различных форматах. Он очень прост в использовании, работает из системного трея и интегрирован в контекстное меню Windows.

ImgDrive позволяет одним щелчком мыши монтировать ISO, CUE (файлы Cue листов APE/FLAC/WAV/BIN), NRG (файлы образов Nero), MDS/MDF (файлы образов дескрипторов носителей), CCD (файлы образов CloneCD), ISZ образы (сжатые файлы образов ISO), монтировать .APE/.FLAC/.WAV файлы как AUDIO CD, поддерживать до 7 виртуальных приводов одновременно, поддерживать мультисессионные образы дисков (.CCD/.MDS/.NRG).

Особенности ImgDrive: