Dashy - бесплатное приложение, которое поможет вам организовать ваши файлы, что облегчает их поиск. С помощью программы можно создавать контейнеры, задавать им соответствующее название, а после добавлять в них свои файлы. При этом исходное расположение ваших файлов на диске не изменится.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно просто запустить программу, открыть определенный контейнер и искать файл по его имени. Как только файл будет найден, вы сможете открыть его прямо из главного окна. Вам не нужно обращаться к проводнику Windows или другим встроенным инструментам для поиска файлов.

Особенности Dashy: