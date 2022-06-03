Dashy для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Каталогизаторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:43,25 Мб
Dashy скриншот № 1
Dashy скриншот № 2

Dashy - бесплатное приложение, которое поможет вам организовать ваши файлы, что облегчает их поиск. С помощью программы можно создавать контейнеры, задавать им соответствующее название, а после добавлять в них свои файлы. При этом исходное расположение ваших файлов на диске не изменится.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно просто запустить программу, открыть определенный контейнер и искать файл по его имени. Как только файл будет найден, вы сможете открыть его прямо из главного окна. Вам не нужно обращаться к проводнику Windows или другим встроенным инструментам для поиска файлов.

Особенности Dashy:

  • Быстрый доступ. С помощью Dashy вы можете добавить часто используемые файлы и приложения и открывать их одним щелчком мыши.
  • Больше никакого поиска. Неважно, где находится файл на вашем компьютере. Добавьте файл в программу и избавьте себя от долгого поиска этого файла.
  • Многоязычный интерфейс. В настоящее время Dashy доступен на более чем 5 языках.
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