Dashy для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Futureglobe
|Категория:
|Каталогизаторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|43,25 Мб
Dashy - бесплатное приложение, которое поможет вам организовать ваши файлы, что облегчает их поиск. С помощью программы можно создавать контейнеры, задавать им соответствующее название, а после добавлять в них свои файлы. При этом исходное расположение ваших файлов на диске не изменится.
Пользоваться приложением очень просто - достаточно просто запустить программу, открыть определенный контейнер и искать файл по его имени. Как только файл будет найден, вы сможете открыть его прямо из главного окна. Вам не нужно обращаться к проводнику Windows или другим встроенным инструментам для поиска файлов.
Особенности Dashy:
- Быстрый доступ. С помощью Dashy вы можете добавить часто используемые файлы и приложения и открывать их одним щелчком мыши.
- Больше никакого поиска. Неважно, где находится файл на вашем компьютере. Добавьте файл в программу и избавьте себя от долгого поиска этого файла.
- Многоязычный интерфейс. В настоящее время Dashy доступен на более чем 5 языках.
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