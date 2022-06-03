HE - Hardware Read & Write Utility - мощная утилита для инженеров по аппаратному обеспечению, инженеров BIOS, разработчиков драйверов, инженеров QA и т.д. Эта утилита позволяет получить доступ практически ко всем аппаратным средствам компьютера, включая PCI (PCI Express), каналы ввода/вывода, встроенные контроллеры, Super I/O, DIMM SPD, регистры CPU MSR, монитор S.M.A.R.T, физический сектор HDD, ATA Identify Data, ACPI AML Code Disassemble, информацию USB, структуры SMBIOS, PCI Option ROMs и таблицу конфигурации MP.

Присутствует подробная информация об операционной системе, драйверах, запущенных потоках и так далее. Все компоненты разделены на различные типы, такие как дисплей, накопитель, USB, PCI и пр. Нажав на любую категорию можно получить дополнительную информацию об этом компоненте.

Примечание! Утилита позволяет изменять аппаратные настройки, что может повредить вашу систему, если что-то пойдет не так.