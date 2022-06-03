HE - Hardware Read & Write Utility для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.22.06.02.20220602 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Faintsnow
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,27 Мб
HE - Hardware Read & Write Utility - мощная утилита для инженеров по аппаратному обеспечению, инженеров BIOS, разработчиков драйверов, инженеров QA и т.д. Эта утилита позволяет получить доступ практически ко всем аппаратным средствам компьютера, включая PCI (PCI Express), каналы ввода/вывода, встроенные контроллеры, Super I/O, DIMM SPD, регистры CPU MSR, монитор S.M.A.R.T, физический сектор HDD, ATA Identify Data, ACPI AML Code Disassemble, информацию USB, структуры SMBIOS, PCI Option ROMs и таблицу конфигурации MP.
Присутствует подробная информация об операционной системе, драйверах, запущенных потоках и так далее. Все компоненты разделены на различные типы, такие как дисплей, накопитель, USB, PCI и пр. Нажав на любую категорию можно получить дополнительную информацию об этом компоненте.
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Отзывы о программе HE - Hardware Read & Write Utility
Admin
Отзывов о программе HE - Hardware Read & Write Utility 1.22.06.02.20220602 пока нет, можете добавить...