Программы для Windows » Система » Мониторинг » HE - Hardware Read & Write Utility 1.22.06.02.20220602

HE - Hardware Read & Write Utility для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.22.06.02.20220602 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,27 Мб
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HE - Hardware Read & Write Utility - мощная утилита для инженеров по аппаратному обеспечению, инженеров BIOS, разработчиков драйверов, инженеров QA и т.д. Эта утилита позволяет получить доступ практически ко всем аппаратным средствам компьютера, включая PCI (PCI Express), каналы ввода/вывода, встроенные контроллеры, Super I/O, DIMM SPD, регистры CPU MSR, монитор S.M.A.R.T, физический сектор HDD, ATA Identify Data, ACPI AML Code Disassemble, информацию USB, структуры SMBIOS, PCI Option ROMs и таблицу конфигурации MP.

Присутствует подробная информация об операционной системе, драйверах, запущенных потоках и так далее. Все компоненты разделены на различные типы, такие как дисплей, накопитель, USB, PCI и пр. Нажав на любую категорию можно получить дополнительную информацию об этом компоненте.

Примечание! Утилита позволяет изменять аппаратные настройки, что может повредить вашу систему, если что-то пойдет не так.
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Отзывы о программе HE - Hardware Read & Write Utility

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Отзывов о программе HE - Hardware Read & Write Utility 1.22.06.02.20220602 пока нет, можете добавить...

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