WiFi Maestro для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Abdelrahman M. Sid
|Категория:
|Wi-Fi
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,84 Мб
WiFi Maestro - инструмент, который позволяет тестировать и сравнивать скорость интернета на двух разных каналах WiFi. С помощью данного приложения можно легко найти лучший канал для вашего маршрутизатора на основе реальных тестов, а также за несколько секунд в режиме реального времени увидеть, кто подключен к вашему WiFi-маршрутизатору, и легко запретить чужим неавторизованным устройствам доступ к вашей сети.
Ключевые особенности WiFi Maestro:
- Сравнение скорости интернета на двух разных каналах Wi-Fi.
- Тест задержек и джиттеринга.
- Возможность определить, кто подключен к вашему Wi-Fi.
- Просмотр пароля маршрутизатора по умолчанию.
- Доступ к настройкам маршрутизатора.
- Изменение вашего пароля, названия канала и многое другое.
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