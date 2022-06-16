WiFi Maestro - инструмент, который позволяет тестировать и сравнивать скорость интернета на двух разных каналах WiFi. С помощью данного приложения можно легко найти лучший канал для вашего маршрутизатора на основе реальных тестов, а также за несколько секунд в режиме реального времени увидеть, кто подключен к вашему WiFi-маршрутизатору, и легко запретить чужим неавторизованным устройствам доступ к вашей сети.

Ключевые особенности WiFi Maestro: