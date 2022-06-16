WiFi Maestro для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Wi-Fi
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,84 Мб
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WiFi Maestro скриншот № 4

WiFi Maestro - инструмент, который позволяет тестировать и сравнивать скорость интернета на двух разных каналах WiFi. С помощью данного приложения можно легко найти лучший канал для вашего маршрутизатора на основе реальных тестов, а также за несколько секунд в режиме реального времени увидеть, кто подключен к вашему WiFi-маршрутизатору, и легко запретить чужим неавторизованным устройствам доступ к вашей сети.

Ключевые особенности WiFi Maestro:

  • Сравнение скорости интернета на двух разных каналах Wi-Fi.
  • Тест задержек и джиттеринга.
  • Возможность определить, кто подключен к вашему Wi-Fi.
  • Просмотр пароля маршрутизатора по умолчанию.
  • Доступ к настройкам маршрутизатора.
  • Изменение вашего пароля, названия канала и многое другое.
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