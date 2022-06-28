File Lock для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $34.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|12.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GiliSoft
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,07 Мб
File Lock - небольшая утилита, которая дает возможность блокировать и скрывать ваши документы, изображения, видео и другие типы файлов с помощью пароля. С помощью этой программы вы можете использовать один пароль для защиты папок и дисков. Вы можете заблокировать файл или папку с помощью контекстного меню проводника windows или просто перетащив его в главное окно программы. Если вы забыли пароль, вы можете найти потерянный пароль с помощью заранее заданной электронной почты.
Особенности File Lock:
- Возможность сделать личные файлы, папки и диски полностью невидимыми для любых программ даже в безопасном режиме Windows.
- Запрет записи файлов/папок/дисков (можно читать защищенные от записи файлы/папки или диски, но нельзя изменять, удалять или переименовывать их без пароля).
- Мощная самозащита (никто не сможет удалить программу без пароля, и вы можете скрыть ее в режиме невидимки). Если кто-то введет неправильный пароль более 5 раз, программа отправит уведомления на ваш заранее заданный e-mail, и неизвестный логин будет временно запрещен.
- Заблокированные файлы/папки или диски нельзя открыть, прочитать, изменить, переименовать, переместить, удалить, скопировать без пароля.
- Мониторинг изменения папок и запись журнала.
- Простота в использовании.
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