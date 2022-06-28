File Lock - небольшая утилита, которая дает возможность блокировать и скрывать ваши документы, изображения, видео и другие типы файлов с помощью пароля. С помощью этой программы вы можете использовать один пароль для защиты папок и дисков. Вы можете заблокировать файл или папку с помощью контекстного меню проводника windows или просто перетащив его в главное окно программы. Если вы забыли пароль, вы можете найти потерянный пароль с помощью заранее заданной электронной почты.

Особенности File Lock: