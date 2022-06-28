File Lock для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $34.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:12.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Контроль доступа
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,07 Мб
File Lock скриншот № 1
File Lock скриншот № 2

File Lock - небольшая утилита, которая дает возможность блокировать и скрывать ваши документы, изображения, видео и другие типы файлов с помощью пароля. С помощью этой программы вы можете использовать один пароль для защиты папок и дисков. Вы можете заблокировать файл или папку с помощью контекстного меню проводника windows или просто перетащив его в главное окно программы. Если вы забыли пароль, вы можете найти потерянный пароль с помощью заранее заданной электронной почты.

Особенности File Lock:

  • Возможность сделать личные файлы, папки и диски полностью невидимыми для любых программ даже в безопасном режиме Windows.
  • Запрет записи файлов/папок/дисков (можно читать защищенные от записи файлы/папки или диски, но нельзя изменять, удалять или переименовывать их без пароля).
  • Мощная самозащита (никто не сможет удалить программу без пароля, и вы можете скрыть ее в режиме невидимки). Если кто-то введет неправильный пароль более 5 раз, программа отправит уведомления на ваш заранее заданный e-mail, и неизвестный логин будет временно запрещен.
  • Заблокированные файлы/папки или диски нельзя открыть, прочитать, изменить, переименовать, переместить, удалить, скопировать без пароля.
  • Мониторинг изменения папок и запись журнала.
  • Простота в использовании.
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