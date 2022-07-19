DNS Proxywall для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.49 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Verigio Inc.
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|10,2 Мб
DNS Proxywall использует гибкий набор правил для ограничения доступа к веб-сайтам по шаблонам имен и географическому расположению. Он также может действовать как прокси-сервер, который обеспечивает фильтрацию и кэширование имен серверов для других компьютеров.
DNS Proxywall обладает рядом функций, которые порадуют даже самых требовательных пользователей:
- DNS-кэш - ускоряет просмотр веб-страниц благодаря мгновенному разрешению имен.
- Редактирование записей DNS - позволяет указывать собственные IP-адреса для имен DNS.
- Мониторинг DNS - позволяет в режиме реального времени видеть разрешаемые доменные имена, а также страны их расположения. Журнал можно просматривать и сохранять в файл для последующего анализа.
- Фильтры просмотра активности - позволяют оставить на экране для просмотра только важные события (заблокировано, разрешено через сервер, разрешено через кэш и т.д.).
- Измерение производительности DNS - позволяет измерять время прохождения DNS-пакетов во время разрешения имен, чтобы получить представление о том, насколько быстро разрешаются DNS-имена.
- DNS Proxy - позволяет другим компьютерам подключаться, чтобы использовать его кэш или использовать его возможности переадресации DNS. Поддерживается несколько режимов работы: стандартный DNS и DNS туннель (когда DNS трафик проходит внутри TCP трафика). Эти режимы могут даже работать одновременно. DNS Proxy также поддерживает туннелирование TCP внутри зашифрованного трафика SSL/TLS.
- Каскадирование нескольких серверов DNS Proxywall - позволяет организовать их в цепочку. Такая цепочка может объединять стандартный DNS-трафик в TCP-туннель на одном конце, пересылать туда, куда нужно, затем извлекать из него стандартный DNS-трафик на другом конце и пересылать его на любой другой стандартный DNS-сервер.
- Аутентификация - обеспечивает дополнительную безопасность между DNS Proxywall и DNS клиентами, используя самоподписанные сертификаты.
- Балансировка нагрузки - позволяет вручную выбрать алгоритм пересылки DNS-пакетов на несколько DNS-серверов.
- Внутренний IP Firewall - позволяет блокировать не разрешенные через DNS адреса. Он добавляет надежный уровень безопасности, защищающий от вредоносного кода, который пытается обойти стандартные пути коммуникации.
- Геоинструменты - позволяют быстро определить, к какой стране/территории принадлежат адреса серверов.
- И многое другое...
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