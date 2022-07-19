DNS Proxywall для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.49 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Контроль доступа
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:10,2 Мб
DNS Proxywall скриншот № 1
DNS Proxywall скриншот № 2
DNS Proxywall скриншот № 3
DNS Proxywall скриншот № 4

DNS Proxywall использует гибкий набор правил для ограничения доступа к веб-сайтам по шаблонам имен и географическому расположению. Он также может действовать как прокси-сервер, который обеспечивает фильтрацию и кэширование имен серверов для других компьютеров.

DNS Proxywall обладает рядом функций, которые порадуют даже самых требовательных пользователей:

  • DNS-кэш - ускоряет просмотр веб-страниц благодаря мгновенному разрешению имен.
  • Редактирование записей DNS - позволяет указывать собственные IP-адреса для имен DNS.
  • Мониторинг DNS - позволяет в режиме реального времени видеть разрешаемые доменные имена, а также страны их расположения. Журнал можно просматривать и сохранять в файл для последующего анализа.
  • Фильтры просмотра активности - позволяют оставить на экране для просмотра только важные события (заблокировано, разрешено через сервер, разрешено через кэш и т.д.).
  • Измерение производительности DNS - позволяет измерять время прохождения DNS-пакетов во время разрешения имен, чтобы получить представление о том, насколько быстро разрешаются DNS-имена.
  • DNS Proxy - позволяет другим компьютерам подключаться, чтобы использовать его кэш или использовать его возможности переадресации DNS. Поддерживается несколько режимов работы: стандартный DNS и DNS туннель (когда DNS трафик проходит внутри TCP трафика). Эти режимы могут даже работать одновременно. DNS Proxy также поддерживает туннелирование TCP внутри зашифрованного трафика SSL/TLS.
  • Каскадирование нескольких серверов DNS Proxywall - позволяет организовать их в цепочку. Такая цепочка может объединять стандартный DNS-трафик в TCP-туннель на одном конце, пересылать туда, куда нужно, затем извлекать из него стандартный DNS-трафик на другом конце и пересылать его на любой другой стандартный DNS-сервер.
  • Аутентификация - обеспечивает дополнительную безопасность между DNS Proxywall и DNS клиентами, используя самоподписанные сертификаты.
  • Балансировка нагрузки - позволяет вручную выбрать алгоритм пересылки DNS-пакетов на несколько DNS-серверов.
  • Внутренний IP Firewall - позволяет блокировать не разрешенные через DNS адреса. Он добавляет надежный уровень безопасности, защищающий от вредоносного кода, который пытается обойти стандартные пути коммуникации.
  • Геоинструменты - позволяют быстро определить, к какой стране/территории принадлежат адреса серверов.
  • И многое другое...
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