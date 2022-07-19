DNS Proxywall использует гибкий набор правил для ограничения доступа к веб-сайтам по шаблонам имен и географическому расположению. Он также может действовать как прокси-сервер, который обеспечивает фильтрацию и кэширование имен серверов для других компьютеров.

DNS Proxywall обладает рядом функций, которые порадуют даже самых требовательных пользователей: