URL Disabler для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sordum
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|949 Кб
Пользователи, имеющие неограниченный доступ в Интернет, постоянно борются с вредоносными программами и подвергаются риску утечки информации. Загрузка из сети компании материалов, защищенных авторским правом, может привести к судебному преследованию компании. Блокирование некоторых веб-сайтов значительно снижает этот риск и защищает от случайного просмотра сайтов с контентом для взрослых. Ограничение доступа к определенным URL-адресам может также повысить производительность и помочь сосредоточиться, что особенно важно для детей, которым необходимо учиться.
URL Disabler - это бесплатное и портативное программное обеспечение для упрощения процесса блокировки URL для пользователей Google Chrome, Firefox и Edge. Присутствует возможность свободно добавлять, изменять, экспортировать и импортировать список URL, подлежащих блокировке.
Пользоваться утилитой очень просто - после загрузки и распаковки запустите соответствующий exe-файл (x64 или x86), затем введите URL веб-страницы, которую вы хотите заблокировать, в поле URL и используйте кнопку "плюс" (Добавить в список).
Затем, нажмите зеленую кнопку с галочкой (Aply changes), чтобы настройки вступили в силу. Легко блокируйте любой отвлекающий или вредный веб-сайт. Вы можете отключить блокировку или переключиться в режим белого списка с помощью значка глаза в правом нижнем углу.
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