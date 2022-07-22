URL Disabler для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Контроль доступа
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:949 Кб
URL Disabler скриншот № 1
URL Disabler скриншот № 2

Пользователи, имеющие неограниченный доступ в Интернет, постоянно борются с вредоносными программами и подвергаются риску утечки информации. Загрузка из сети компании материалов, защищенных авторским правом, может привести к судебному преследованию компании. Блокирование некоторых веб-сайтов значительно снижает этот риск и защищает от случайного просмотра сайтов с контентом для взрослых. Ограничение доступа к определенным URL-адресам может также повысить производительность и помочь сосредоточиться, что особенно важно для детей, которым необходимо учиться.

URL Disabler - это бесплатное и портативное программное обеспечение для упрощения процесса блокировки URL для пользователей Google Chrome, Firefox и Edge. Присутствует возможность свободно добавлять, изменять, экспортировать и импортировать список URL, подлежащих блокировке.

Пользоваться утилитой очень просто - после загрузки и распаковки запустите соответствующий exe-файл (x64 или x86), затем введите URL веб-страницы, которую вы хотите заблокировать, в поле URL и используйте кнопку "плюс" (Добавить в список).

Затем, нажмите зеленую кнопку с галочкой (Aply changes), чтобы настройки вступили в силу. Легко блокируйте любой отвлекающий или вредный веб-сайт. Вы можете отключить блокировку или переключиться в режим белого списка с помощью значка глаза в правом нижнем углу.

 

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