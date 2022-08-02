Mobile Web Server для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.2.47 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Web серверы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,02 Мб
Mobile Web Server скриншот № 1

Mobile Web Server - это персональный веб-сервер с нулевой конфигурацией, обеспечивающий веб-доступ к изображениям, музыке и другим файлам, хранящимся на USB-флэш или в папке на жестком диске. Mobile Web Server создает веб-сайты из отдельных файлов с автоматически генерируемыми меню навигации по сайту и эскизами изображений автоматически и на лету. Mobile Web Server поддерживает веб-шаблоны. Mobile Web Server позволяет посетителям сайта определять географическое положение сервера на карте с помощью GPS.

Особенности Mobile Web Server:

  • Нулевая конфигурация.
  • Создание содержимого веб-сайта только с помощью операций копирования файлов.
  • Автоматический безусловный доступ к серверу по всему миру.
  • Определение местоположения сервера по всему миру с помощью встроенного/подключенного GPS-приемника.
  • Функции удаленного управления и удаленного скриншота.
  • Поддержка веб-шаблонов.
  • Опции FindMe, TraceMe и NearMe на карте.
  • Поддержка блогов.
  • Включен демонстрационный сайт.
  • Автоматическая генерация галереи изображений/эскизов.
  • Поддержка бесплатных постоянных символических (доменных) имен.
  • Автоматическая генерация сайта из файлов (папок).
  • Автоматическая генерация меню навигации по сайту.
  • Генерация веб-страниц из обычных текстовых файлов.
  • Общий доступ к файлам из любой директории.
  • Поддержка ярлыков файлов.
  • Поддержка сложной структуры сайта.
  • Независимость от типа файлов. Файлами любого типа можно обмениваться через Интернет.
  • Подробный журнал мгновенного доступа/активности.
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