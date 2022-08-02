Mobile Web Server - это персональный веб-сервер с нулевой конфигурацией, обеспечивающий веб-доступ к изображениям, музыке и другим файлам, хранящимся на USB-флэш или в папке на жестком диске. Mobile Web Server создает веб-сайты из отдельных файлов с автоматически генерируемыми меню навигации по сайту и эскизами изображений автоматически и на лету. Mobile Web Server поддерживает веб-шаблоны. Mobile Web Server позволяет посетителям сайта определять географическое положение сервера на карте с помощью GPS.

Особенности Mobile Web Server: