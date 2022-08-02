Mobile Web Server для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.2.47 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SphinxSoftware
|Категория:
|Web серверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,02 Мб
Mobile Web Server - это персональный веб-сервер с нулевой конфигурацией, обеспечивающий веб-доступ к изображениям, музыке и другим файлам, хранящимся на USB-флэш или в папке на жестком диске. Mobile Web Server создает веб-сайты из отдельных файлов с автоматически генерируемыми меню навигации по сайту и эскизами изображений автоматически и на лету. Mobile Web Server поддерживает веб-шаблоны. Mobile Web Server позволяет посетителям сайта определять географическое положение сервера на карте с помощью GPS.
Особенности Mobile Web Server:
- Нулевая конфигурация.
- Создание содержимого веб-сайта только с помощью операций копирования файлов.
- Автоматический безусловный доступ к серверу по всему миру.
- Определение местоположения сервера по всему миру с помощью встроенного/подключенного GPS-приемника.
- Функции удаленного управления и удаленного скриншота.
- Поддержка веб-шаблонов.
- Опции FindMe, TraceMe и NearMe на карте.
- Поддержка блогов.
- Включен демонстрационный сайт.
- Автоматическая генерация галереи изображений/эскизов.
- Поддержка бесплатных постоянных символических (доменных) имен.
- Автоматическая генерация сайта из файлов (папок).
- Автоматическая генерация меню навигации по сайту.
- Генерация веб-страниц из обычных текстовых файлов.
- Общий доступ к файлам из любой директории.
- Поддержка ярлыков файлов.
- Поддержка сложной структуры сайта.
- Независимость от типа файлов. Файлами любого типа можно обмениваться через Интернет.
- Подробный журнал мгновенного доступа/активности.
Простой и надёжный инструмент, необходимый каждому веб-мастеру, включающий набор...
Кроссплатформенная сборка веб-сервера, которую можно использовать для тестирования и...
Простой веб-сервер - легкая в использовании программа, которая предназначена для отладки...
PHPTriad - лучший набор для вебмастера (для отладки скриптов), это инсталяционный пакет,...
Eproxy Proxy Server - http/https/ftp прокси-сервер. Прокси-сервер – это программа, с помощью которой все...
Bimoid server - программа, которая представляет собой сервер, позволяющий организовать...
Отзывы о программе Mobile Web Server
Admin
Отзывов о программе Mobile Web Server 3.1.2.47 пока нет, можете добавить...