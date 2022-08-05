Textra SMS для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.52 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:SMS, MMS, EMS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:20,17 Мб
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Textra SMS - красивая, супербыстрая и полностью настраиваемая альтернатива встроенному приложению для обмена сообщениями. Программа содержит море замечательных функций, в частности, более 100 тем оформления, текст-боксы и значки. Присутствует темный, светлый и ночной режимы, 6 стилей текст-боксов, SMS и MMS, камера для быстрых снимков, галерея с возможностью выбора нескольких изображений, всплывающее окно с ответами, обмен групповыми сообщениями MMS, быстрые голосовые заметки, GIFы, 21 размер текста, блокировка/черный список, автоматическое сжатие видео и изображений и многое другое.

Ключевые особенности Textra SMS:

  • Возможность настраивать предпочитаемые темы и цвета текст-боксов, подписей и уведомлений (цвет значков, цвет LED, звук, вибрация, конфиденциальность, напоминания и отключение звука), в том числе индивидуально для каждого контакта.
  • Более 2000 эмодзи Android, Twitter, Emoji One и iOS включая варианты.
  • Копирование части текста внутри текст-бокса.
  • Полная совместимость с Pushbullet, MightyText, Android Wear и Android Auto (для автомобилей), давая возможность расширенных уведомлений и быстрого ответа.
  • Поддержка устройств с поддержкой двух SIM-карт для Android 5.1 и выше.
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