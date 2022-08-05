Textra SMS - красивая, супербыстрая и полностью настраиваемая альтернатива встроенному приложению для обмена сообщениями. Программа содержит море замечательных функций, в частности, более 100 тем оформления, текст-боксы и значки. Присутствует темный, светлый и ночной режимы, 6 стилей текст-боксов, SMS и MMS, камера для быстрых снимков, галерея с возможностью выбора нескольких изображений, всплывающее окно с ответами, обмен групповыми сообщениями MMS, быстрые голосовые заметки, GIFы, 21 размер текста, блокировка/черный список, автоматическое сжатие видео и изображений и многое другое.

Ключевые особенности Textra SMS: