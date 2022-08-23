HackCheck - программа безопасности, которая отслеживает все ваши учетные записи в Интернете. Как только один из ваших аккаунтов становится объектом взлома, программа подает сигнал тревоги, чтобы вы могли немедленно отреагировать, пока не стало слишком поздно.

HackCheck дает представление о текущей ситуации с безопасностью и сообщает о количестве веб-сервисов, уже пострадавших от хакерской атаки, а также о количестве пострадавших учетных записей по всему миру. Последняя утечка выделяется в обзоре, так что вы больше не пропустите крупную хакерскую атаку. Кроме того, вы получите важную информацию о каждом взломе, например: Какие данные обо мне есть у хакеров? Что я могу сделать после хакерской атаки? Если вы уже информированы, вы можете игнорировать оповещения о конкретных взломах по своему желанию.

HackCheck проводит новый тест каждые четыре часа и предупреждает вас о новых успешных хакерских атаках на один из ваших аккаунтов. С помощью встроенного генератора паролей вы можете легко создать новый надежный пароль на случай непредвиденных обстоятельств. Таким образом, вы сможете быстро среагировать, прежде чем ваши персональные данные пострадают в случае утечки. Пользователь мгновенно получает уведомление и может быть непосредственно проинформирован о текущей атаке. Благодаря системе раннего предупреждения хакерских атак вы не потеряете драгоценное время по незнанию, а сможете целенаправленно отреагировать и защитить себя от последствий.