BatteryHistoryView для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Управление питанием
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|67 Кб
BatteryHistoryView извлекает и отображает информацию об истории батареи ноутбука, хранящуюся в базе данных SRUDB.dat операционных систем Windows 10 и Windows 11.
Информация об истории батареи автоматически собирается операционными системами Windows и включает в себя следующую информацию: метка времени, количество циклов, расчетная емкость, полная заряженная емкость, уровень заряда, процент заряда, время активного переменного тока, время переменного тока CS, время активного постоянного тока, время постоянного тока CS, время активного разряда, время разряда CS, активная энергия, энергия CS.
Присутствует возможность экспортировать нужную информацию в HTML. Программа не требует инсталляции.
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