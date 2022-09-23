Parallels Access для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.99/год
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|7.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Parallels
|Категория:
|Быстрый запуск, доступ
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|90,6 Мб
Parallels Access - приложение для удалённого доступа к домашнему или рабочему компьютеру или ноутбуку с мобильного устройства или с помощью веб-браузера. Благодаря данной утилите можно без проблем получить доступ с любого места и устройства к своей операционной системе и файлам, открывать программы, полноценно работать с установленными приложениями и редактировать файлы.
Программа очень проста в использовании: сперва необходимо установить приложение на ПК, затем на смартфон или планшет, после чего войти в свой аккаунт Parallels на обоих устройствах. Присутствует удалённое управление с помощью интернет-браузера.
Возможности Parallels Access:
- Удалённый доступ к рабочему компьютеру или ноутбуку с мобильного устройства Android и iOS или с помощью веб-браузера.
- Полноценный доступ к файлам.
- Полноэкранный режим для приложений.
- Наличие функциональной экранной клавиатуры.
- Удобная работа с текстом.
- Поддержка жестов.
- Менеджер файлов с поддержкой Dropbox, Google Диск и OneDrive.
- И многое другое...
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