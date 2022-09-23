Parallels Access для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.99/год
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:7.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Быстрый запуск, доступ
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:90,6 Мб
Parallels Access скриншот № 1
Parallels Access скриншот № 2

Parallels Access - приложение для удалённого доступа к домашнему или рабочему компьютеру или ноутбуку с мобильного устройства или с помощью веб-браузера. Благодаря данной утилите можно без проблем получить доступ с любого места и устройства к своей операционной системе и файлам, открывать программы, полноценно работать с установленными приложениями и редактировать файлы.

Программа очень проста в использовании: сперва необходимо установить приложение на ПК, затем на смартфон или планшет, после чего войти в свой аккаунт Parallels на обоих устройствах. Присутствует удалённое управление с помощью интернет-браузера.

Возможности Parallels Access:

  • Удалённый доступ к рабочему компьютеру или ноутбуку с мобильного устройства Android и iOS или с помощью веб-браузера.
  • Полноценный доступ к файлам.
  • Полноэкранный режим для приложений.
  • Наличие функциональной экранной клавиатуры.
  • Удобная работа с текстом.
  • Поддержка жестов.
  • Менеджер файлов с поддержкой Dropbox, Google Диск и OneDrive.
  • И многое другое...
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