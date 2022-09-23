Parallels Access - приложение для удалённого доступа к домашнему или рабочему компьютеру или ноутбуку с мобильного устройства или с помощью веб-браузера. Благодаря данной утилите можно без проблем получить доступ с любого места и устройства к своей операционной системе и файлам, открывать программы, полноценно работать с установленными приложениями и редактировать файлы.

Программа очень проста в использовании: сперва необходимо установить приложение на ПК, затем на смартфон или планшет, после чего войти в свой аккаунт Parallels на обоих устройствах. Присутствует удалённое управление с помощью интернет-браузера.

Возможности Parallels Access: